Пошкоджений міст в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

Російські війська продовжують атакувати логістичні маршрути, порти та енергетичні об’єкти на півдні України. Через удари по інфраструктурі цивільне життя й робота підприємств можуть ускладнюватися. Водночас Україна адаптує маршрути постачання, а Сили оборони посилюють дії у відповідь. Особливу увагу ворог приділяє об’єктам, важливим для перевезень.

Про це в ефірі "Сейчас" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

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Удари по мостам та портам

Російські війська регулярно атакують об’єкти, які забезпечують логістику півдня України. На Одещині серед потенційних цілей залишаються мости в районі Маяків та Затоки, а також портова інфраструктура. Окрему загрозу становлять удари по енергетичних об'єктах. Росіяни намагаються атакувати не лише Одесу, а й південні райони області, зокрема Ізмаїл, Кілію та Рені. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що ворог зосереджує увагу на об'єктах, які мають важливе значення для регіону.

"Напрямки атаки ворога зазвичай — це логістика. Ми говоримо про Одещину, про район Маяків, про район Затоки — це мости. Також у полі зору росіян і енергетична інфраструктура", — розповів Братчук.

Як Україна зберігає логістику

За словами Братчука, російські війська намагаються знищувати українську логістику від початку повномасштабного вторгнення. Однак останнім часом такі атаки стали активнішими. Їхня мета — створити якомога більше труднощів для цивільного населення та вплинути на економіку. Зокрема, пошкодження транспортних шляхів може ускладнювати пересування людей, впливати на роботу підприємств і затримувати перевезення. Водночас українська логістика поступово пристосовується до нових загроз.

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"Ми розуміємо, що на нашій військовій спроможності це жодним чином не вплине і не має вплинути, тому що логістичні військові шляхи відпрацьовані. Наша логістика підлаштовується під те, що ворог намагається робити", — пояснив речник.

Він також наголосив, що Сили оборони України активізують дії у відповідь. Як приклад Братчук згадав удари по мосту через річку Міус у Ростові, який має значення для російської військової логістики на південному напрямку.

Альтернативні маршрути постачання

Попри російські атаки, Україна продовжує шукати способи підтримувати стабільну роботу логістичних маршрутів. За словами Братчука, досвід попередніх періодів війни показав, що країна може перебудовувати перевезення та знаходити альтернативні шляхи. Одним із прикладів він назвав ситуацію з постачанням пального. Попри труднощі, Україні вдалося налагодити відповідну логістику та уникнути дефіциту на ринку.

"У нас немає сьогодні провалу по ринку пального. І це також свідчить про те, що логістику вдається налагодити, вдається маневрувати", — зазначив Братчук.

Він додав, що альтернативні маршрути та можливість швидко змінювати логістичні схеми залишаються важливими для півдня України, зокрема для Одещини, де розташовані промислові підприємства та великі порти.

Вплив на економіку

Зазначимо, удари по портах Великої Одеси можуть затримати експорт українського зерна, однак це не обов’язково призведе до значного скорочення валютних надходжень. Аграрну продукцію можна зберігати та вивозити пізніше альтернативними маршрутами, зокрема залізницею або через румунський порт Констанца. Ба більше, за сприятливої ситуації на світовому ринку відкладений продаж зерна може принести Україні навіть більше коштів.

Економіст Едуард Каражия пояснив, що затримки з експортом не означають втрати валютної виручки. Крім аграрної продукції, Україна експортує метал та інші товари, які також забезпечують надходження валюти. Водночас експерт звернув увагу на значні міжнародні резерви країни, які можуть допомогти стримувати зростання курсу долара.

Каражия також наголосив, що бюджетні виплати залежать не лише від експортних надходжень, а й від міжнародної допомоги. Тому проблеми з роботою портів, на його думку, не повинні призвести до затримок пенсій або зарплат працівникам бюджетної сфери.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок чергового обстрілу Одещини без електропостачання залишилися частина Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів, а також Пересипський район Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Через знеструмлення тимчасово змінили роботу міського електротранспорту. Відновлення електропостачання триває.