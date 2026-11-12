Повреждённый мост в Маяках. Фото: Виктор Микита/Telegram

Российские войска продолжают наносить удары по логистическим маршрутам, портам и энергетическим объектам на юге Украины. Из-за ударов по инфраструктуре жизнь гражданского населения и работа предприятий могут затрудняться. В то же время Украина адаптирует маршруты поставок, а Силы обороны усиливают ответные действия. Особое внимание враг уделяет объектам, важным для перевозок.

Об этом в эфире программы "Сейчас" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Реклама

Удары по мостам и портам

Российские войска регулярно атакуют объекты, обеспечивающие логистику юга Украины. В Одесской области среди потенциальных целей остаются мосты в районе Маяков и Затоки, а также портовая инфраструктура. Отдельную угрозу представляют удары по энергетическим объектам. Россияне пытаются атаковать не только Одессу, но и южные районы области, в частности Измаил, Килию и Рени. Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что враг сосредотачивает внимание на объектах, имеющих важное значение для региона.

"Направления атак врага, как правило, связаны с логистикой. Речь идет об Одесской области, о районе Маяков, о районе Затоки — это мосты. Также в поле зрения россиян находится энергетическая инфраструктура", — рассказал Братчук.

Как Украина сохраняет логистику

По словам Братчука, российские войска пытаются уничтожить украинскую логистику с самого начала полномасштабного вторжения. Однако в последнее время такие атаки стали более активными. Их цель — создать как можно больше трудностей для гражданского населения и повлиять на экономику. В частности, повреждение транспортных путей может затруднять передвижение людей, влиять на работу предприятий и задерживать перевозки. В то же время украинская логистика постепенно приспосабливается к новым угрозам.

Читайте также:

"Мы понимаем, что на нашей военной мощности это никоим образом не повлияет и не должно повлиять, потому что логистические военные маршруты отработаны. Наша логистика подстраивается под то, что пытается делать враг", — пояснил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что Силы обороны Украины активизируют ответные действия. В качестве примера Братчук упомянул удары по мосту через реку Миус в Ростове, который имеет значение для российской военной логистики на южном направлении.

Альтернативные маршруты снабжения

Несмотря на российские атаки, Украина продолжает искать способы поддерживать стабильную работу логистических маршрутов. По словам Братчука, опыт предыдущих периодов войны показал, что страна может перестраивать перевозки и находить альтернативные пути. Одним из примеров он назвал ситуацию с поставками топлива. Несмотря на трудности, Украине удалось наладить соответствующую логистику и избежать дефицита на рынке.

"У нас сегодня нет сбоев на рынке топлива. И это также свидетельствует о том, что логистику удается наладить, удается маневрировать", — отметил Братчук.

Он добавил, что альтернативные маршруты и возможность быстро менять логистические схемы остаются важными для юга Украины, в частности для Одесской области, где расположены промышленные предприятия и крупные порты.

Влияние на экономику

Отметим, что удары по портам Большой Одессы могут задержать экспорт украинского зерна, однако это не обязательно приведет к значительному сокращению валютных поступлений. Аграрную продукцию можно хранить и вывозить позже по альтернативным маршрутам, в частности по железной дороге или через румынский порт Констанца. Более того, при благоприятной ситуации на мировом рынке отложенная продажа зерна может принести Украине даже больше средств.

Экономист Эдуард Каражия пояснил, что задержки с экспортом не означают потери валютной выручки. Помимо сельскохозяйственной продукции, Украина экспортирует металл и другие товары, которые также обеспечивают поступление валюты. В то же время эксперт обратил внимание на значительные международные резервы страны, которые могут помочь сдерживать рост курса доллара.

Каражия также подчеркнул, что бюджетные выплаты зависят не только от экспортных поступлений, но и от международной помощи. Поэтому проблемы с работой портов, по его мнению, не должны привести к задержкам пенсий или зарплат работникам бюджетной сферы.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Также Новини.LIVE писали, что в результате очередного обстрела Одесской области без электроснабжения остались часть Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также Пересыпский район Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением света. Из-за отключения электричества временно изменен график работы городского электротранспорта. Восстановление электроснабжения продолжается.