Наслідки атаки на енергооб'єкт в Одеській області. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

Вранці 14 листопада росіяни знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини. Цього разу під ударом опинився об'єкт ДТЕК на півночі області, через що майже 50 тисяч родин залишилися без електрики. Енергетики вже розпочали ремонт, однак швидко повернути світло буде складно. Обладнання на цьому об'єкті неодноразово зазнавало пошкоджень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

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Коли повернуть світло

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, влучання сталося у Подільському районі. Фахівці змогли розпочати ремонт лише тоді, коли дозволила безпекова ситуація. Спочатку вони взялися оглядати вціліле обладнання та розбирати завали. Тепер енергетики працюють над відновленням пошкодженого об'єкта.

Повідомлення про атаку РФ на енергооб'єкт в Одеській області. Фото: скриншот з dtek-oem.com.ua

В компанії кажуть, що роботи можуть затягнутися, адже росіяни вже неодноразово обстрілювали цей об'єкт. Після попередніх атак на його відновлення щоразу був потрібен тривалий час. Ситуацію ускладнюють повітряні тривоги, які заважають ремонтним бригадам працювати безперервно. Коли саме електропостачання відновлять для всіх споживачів, у компанії поки не повідомили.

Графіки відключень на Одещині

Крім наслідків ранкової атаки, 14 листопада в Одеській області діють стабілізаційні відключення світла. Відповідну команду ДТЕК отримав від Укренерго. Графіки можуть змінюватися протягом доби, тому жителям області радять перевіряти інформацію за своєю адресою. Це стосується як планових відключень, так і орієнтовних термінів відновлення електропостачання після обстрілів. Дізнатися, коли має з'явитися світло, можна через сайт ДТЕК Одеські електромережі, Telegram-бот або Viber.

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Раніше Новини.LIVE писали про загрозу тривалого блекауту в Одесі. Енергетичний експерт Андріан Прокіп попередив, що росіяни можуть спробувати від'єднати місто від об'єднаної енергосистеми, пошкодивши ключові лінії електропередачі. Одеса особливо вразлива через своє географічне розташування та нестачу власної генерації, тому значною мірою залежить від електроенергії з інших регіонів. Якщо окупантам вдасться порушити ці сполучення, місто може залишитися без стабільного електропостачання на кілька днів, тиждень або навіть два тижні. Експерт наголосив, що подібна загроза існує також для Києва, Дніпра, Чернігова, Сум і Харкова. В Одесі тривале знеструмлення може вплинути не лише на освітлення будинків, а й на водопостачання, адже для роботи насосів потрібна електрика.

Також Новини.LIVE повідомляли про початок опалювального сезону в Одесі. Тепло почали подавати 9 листопада, спершу до шкіл, дитсадків і лікарень. Великі котельні планують запуститися 16-17 листопада. За попереднім графіком, більшість житлових будинків має бути підключена до опалення 18-20 листопада.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про наслідки атаки росіян на Одесу 13 листопада. Окупанти вбили двох людей, ще семеро зазнали поранень. П'ятьох постраждалих госпіталізували, один із них перебував у важкому стані. Росіяни пошкодили приватні будинки, автомобілі та ветеринарну клініку.