Последствия атаки на энергообъект в Одесской области. Фото: ДТЭК Одесские электросети

Утром 14 ноября россияне вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На этот раз под ударом оказался объект ДТЭК на севере области, в результате чего почти 50 тысяч семей остались без электричества. Энергетики уже приступили к ремонту, однако быстро восстановить электроснабжение будет сложно. Оборудование на этом объекте неоднократно подвергалось повреждениям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

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Когда восстановят электроснабжение

По информации ДТЭК Одесские электросети, попадание произошло в Подольском районе. Специалисты смогли приступить к ремонту только тогда, когда это позволила ситуация с безопасностью. Сначала они приступили к осмотру уцелевшего оборудования и расчистке завалов. Сейчас энергетики работают над восстановлением поврежденного объекта.

Сообщение об атаке РФ на энергообъект в Одесской области. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua

В компании отмечают, что работы могут затянуться, ведь россияне уже неоднократно обстреливали этот объект. После предыдущих атак на его восстановление каждый раз уходило много времени. Ситуацию осложняют воздушные тревоги, которые мешают ремонтным бригадам работать бесперебойно. Когда именно электроснабжение восстановят для всех потребителей, в компании пока не сообщили.

Графики отключений в Одесской области

Помимо последствий утренней атаки, 14 ноября в Одесской области действуют стабилизационные отключения света. Соответствующий приказ ДТЭК получила от "Укрэнерго". Графики могут меняться в течение суток, поэтому жителям области рекомендуют проверять информацию по своему адресу. Это касается как плановых отключений, так и ориентировочных сроков восстановления электроснабжения после обстрелов. Узнать, когда должен появиться свет, можно через сайт ДТЭК Одесские электросети, Telegram-бот или Viber.

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