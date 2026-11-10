Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Опалювальний сезон в Одесі розпочався 9 листопада, однак тепло в оселях з’являтиметься не одразу. Спершу запустять невеликі котельні та підключать школи, дитсадки й лікарні. Великі об’єкти теплопостачання почнуть працювати вже з 16–17 листопада, а більшість містян має відчути тепло 18–20 листопада.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Коли почнуть подавати тепло

Опалювальний сезон в Одесі офіційно стартував в понеділок, 9 листопада. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов'язків міського голови Ігор Коваль. Підключення до опалення відбуватиметься поступово. На першому етапі запустять невеликі об'єкти теплопостачання та почнуть подавати тепло до закладів соціальної сфери. Йдеться про школи, дитячі садки та медичні установи. На запуск цієї частини системи орієнтовно знадобиться тиждень.

Коли опалення з'явиться в квартирах

Із 16–17 листопада планують вводити в роботу великі об'єкти теплопостачання. Саме після цього розпочнеться основне підключення житлових будинків. За попереднім графіком, більшість одеських осель має отримати тепло 18, 19 та 20 листопада. Загалом на повний запуск міської системи опалення знадобиться близько двох тижнів.

Що потрібно для підключення будинку

Окремо міська влада звернулася до управителів багатоквартирних будинків. ОСББ, ЖБК та керуючі компанії, які ще не надали акти готовності внутрішньобудинкових систем до опалювального сезону, мають зробити це найближчими днями. Мешканцям також радять уточнити у своїх управителів, чи оформлено необхідний документ. Його наявність є обов'язковою умовою для своєчасного підключення будинку до теплопостачання.

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Нові тарифи на тепло в Одесі

В Одесі затвердили нові тарифи на теплову енергію на опалювальний сезон 2026–2027 років. Вартість опалення для населення залишиться незмінною, однак іншим категоріям споживачів доведеться платити більше. Зокрема, підвищення торкнеться бюджетних установ, підприємців і релігійних організацій.

Найбільше тариф зросте для релігійних організацій — на 17,3%, до 5797 грн за одиницю теплової енергії з ПДВ. Для бюджетних установ підвищення становитиме 12,3% — до 5354 грн, а для інших споживачів, зокрема бізнесу, — 10,3%, до 6458 грн. Водночас для населення продовжить діяти тариф на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі продовжують встановлювати когенераційні установки, які одночасно виробляють тепло та електроенергію. Вони мають допомогти котельням працювати навіть під час масштабних відключень світла. Проте частина обладнання досі не запущена, а з його підключенням можуть виникнути труднощі.

Також Новини.LIVE писали, що підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років у Подільську триває, однак його початок опинився під загрозою. Комунальники попереджають про серйозну проблему, яка може вплинути на подачу тепла взимку. Причиною стала заборгованість жителів міста за опалення. Споживачів закликають терміново розрахуватися за отримані послуги.