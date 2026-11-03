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Головна Одеса Опалювальний сезон на Одещині: дати запуску котелень

Опалювальний сезон на Одещині: дати запуску котелень

Ua ru
3 листопада 2026 10:54
Коли в Одесі та інших містах Одещини ввімкнуть опалення Новини.LIVE
Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині розпочався опалювальний сезон. Першою теплоносій почала подавати Біляївка — станом на 2 листопада до опалення підключили житлові будинки та соціальні об’єкти. В інших громадах тепло з’являтиметься поступово, залежно від погоди та рішень місцевої влади. Для міст області вже визначили орієнтовні дати старту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Де на Одещині вже ввімкнули опалення

Першою опалювальний сезон розпочала Біляївка. Станом на 2 листопада до теплопостачання вже підключили житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. Початок опалювального сезону залежить насамперед від погодних умов. Зокрема, середньодобова температура повітря має опускатися нижче +8 °C протягом трьох діб поспіль.

З огляду на кліматичні особливості регіону та прогнози погоди громади запускатимуть опалення поступово. Орієнтовні дати початку опалювального сезону в містах області такі: 

  • Подільськ та Роздільна— з 4 листопада; 
  • Ізмаїл— з 6 листопада; 
  • Одеса, Чорноморськ, Південне та Білгород-Дністровський— з 9 листопада.

В інших громадах області житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури підключатимуть до опалення в міру подальшого похолодання. Комунальні служби та профільні підприємства вже працюють над тим, щоб забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання протягом опалювального сезону.

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Тариф на опалення

Зазначимо, у листопаді для населення тариф на тепло залишається на попередньому рівні — 1813,94 грн за гігакалорію з ПДВ. У будинках із загальнобудинковими теплолічильниками сума залежатиме від фактично спожитого тепла та його розподілу між квартирами. Тому мешканці квартир однакової площі в різних будинках можуть отримати різні нарахування.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі продовжують встановлювати когенераційні установки, які одночасно виробляють тепло та електроенергію. Вони мають допомогти котельням працювати навіть під час масштабних відключень світла. Проте частина обладнання досі не запущена, а з його підключенням можуть виникнути труднощі. 

Також Новини.LIVE писали, що підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років у Подільську триває, однак його початок опинився під загрозою. Комунальники попереджають про серйозну проблему, яка може вплинути на подачу тепла взимку. Причиною стала заборгованість жителів міста за опалення. Споживачів закликають терміново розрахуватися за отримані послуги.

Одеса опалювальний сезон Одеська область теплопостачання Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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