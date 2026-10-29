Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Уже на початку листопада в Одесі можуть почати подавати тепло до будинків. Міські служби майже завершили підготовку до опалювального сезону, однак частині житлових будинків ще потрібно оформити акти готовності. Водночас комунальники мають бути готові запустити опалення раніше, якщо цього вимагатиме погода.

Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Філатов, передає Новини.LIVE.

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Коли дадуть тепло

Про можливий початок опалювального сезону 29 жовтня повідомили в Одеській міській раді. Перший заступник міського голови Олександр Філатов зазначив, що за актуальними прогнозами запуск опалення очікують приблизно з 9 листопада. Водночас ця дата може змінитися залежно від температури повітря.

"Ми бачимо попередню, по тим прогнозам, які є станом на сьогодні, десь орієнтовно з 9 листопада, можливо, почнеться опалювальний сезон, якщо не буде коригувань по температурним режимам", — сказав Філатов.

За його словами, котельні та значну частину теплових мереж уже підготували до роботи. Наразі міські служби зосередилися на перевірці готовності житлових будинків, якими управляють не комунальні структури міськради.

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Що ще потрібно зробити

Керівники районних адміністрацій отримали доручення завершити роботу з будинками, для яких ще не оформили акти готовності. На це відвели тиждень. За словами Філатова, важливо не лише отримати гарантії від відповідальних осіб, а й оформити відповідні документи.

Крім того, в Одесі планують запустити цілодобові районні гарячі лінії, куди жителі зможуть звертатися з питань теплопостачання. Керівники районів також мають зустрітися з головами ОСББ і житлово-будівельних кооперативів, щоб узгодити дії на випадок аварійних відключень електроенергії або зупинки подачі тепла.

Окремо міська рада повідомила про підтримку укладення договору з НАК "Нафтогаз України" щодо розподілу номінацій природного газу для потреб Одеси.

Тариф на опалення

Зазначимо, у листопаді 2026 року для жителів Одеси планують зберегти тариф на опалення на рівні попереднього сезону. Згідно з проєктом КП "Теплопостачання міста Одеси", населення платитиме 1 813,94 грн за 1 Гкал із ПДВ. У будинках із лічильниками сума залежатиме від фактичного споживання тепла, а без них плату розраховуватимуть за площею житла відповідно до чинних правил.

Водночас для інших споживачів передбачили вищі тарифи. Бюджетні установи платитимуть 5 354,12 грн за 1 Гкал, релігійні організації — 5 797,86 грн, а бізнес та інші споживачі — 6 458,10 грн. Окрім вартості тепла, одесити щомісяця сплачують абонентську плату — 21,17 грн або 24,94 грн залежно від обслуговування лічильників. Остаточні тарифи на сезон 2026–2027 років мають затвердити окремим рішенням.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі продовжують встановлювати когенераційні установки, які одночасно виробляють тепло та електроенергію. Вони мають допомогти котельням працювати навіть під час масштабних відключень світла. Проте частина обладнання досі не запущена, а з його підключенням можуть виникнути труднощі.

Також Новини.LIVE писали, що підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років у Подільську триває, однак його початок опинився під загрозою. Комунальники попереджають про серйозну проблему, яка може вплинути на подачу тепла взимку. Причиною стала заборгованість жителів міста за опалення. Споживачів закликають терміново розрахуватися за отримані послуги.