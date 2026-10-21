Труби опалення в місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса готується до нового опалювального сезону, однак стан міських тепломереж викликає занепокоєння. Комунальники звітують про сотні усунутих пошкоджень і заміну старих труб. Водночас залишаються питання щодо готовності системи опалення та резервного живлення. Майбутня зима може стати серйозним випробуванням для міста.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман.

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Стан тепломереж

За даними КП "Теплопостачання міста Одеси", від початку року комунальники виявили понад 700 пошкоджень на тепломережах. Станом на початок серпня більш ніж 500 із них вдалося усунути. Також у місті замінили майже 4,5 кілометра старих труб. Попри проведені роботи, питання готовності системи опалення до зими залишається відкритим. Колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман вважає, що звіти міської влади ще не означають, що місто справді готове до холодів. На його думку, реальний стан комунальної інфраструктури стане зрозумілим лише після початку опалювального сезону.

"Наскільки це реально, ми вже взимку побачимо. Але готовність на папері — це точно не готовність насправді. Я не бачу зараз активну готовність до зими, до опалювального сезону, а ми розуміємо, що зима буде важка у надзвичайних умовах", — зазначив Дмитро Жеман.

Проблеми з опаленням

Найбільше занепокоєння колишнього посадовця викликає стан тепломереж. За його оцінкою, підготовка до зими недостатньо помітна як у центральній частині Одеси, так і у великих спальних районах. Окремою проблемою Жеман називає резервне електроживлення та когенерацію. Такі системи мають допомагати забезпечувати роботу комунальної інфраструктури під час перебоїв з електропостачанням. Однак, на думку ексвіцемера, ситуація з ними залишається складною.

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"Я не бачу, щоб готувалися мережі так, як вони мають готуватися на початку опалювального сезону, як по центру міста, так і у великих спальних районах. І насамперед це когенерація, це резервне живлення. Ми бачили, що рік тому воно ніяк не працювало, і цього року, як відомо мені, нічого не змінилося", — наголосив Дмитро Жеман.

Водночас наведені оцінки є позицією колишнього віцемера. Даних незалежної перевірки стану резервного живлення та готовності всіх тепломереж у наданій інформації немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року одесити платитимуть за опалення за тарифом, який діяв і в попередньому опалювальному сезоні. Для населення вартість тепла планують залишити без змін, попри зростання витрат на його виробництво та постачання. Водночас для бізнесу, бюджетних установ і релігійних організацій передбачили вищі тарифи на сезон 2026–2027 років.

Також Новини.LIVE писали, що підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років у Подільську триває, однак його початок опинився під загрозою. Комунальники попереджають про серйозну проблему, яка може вплинути на подачу тепла взимку. Причиною стала заборгованість жителів міста за опалення. Споживачів закликають терміново розрахуватися за отримані послуги.