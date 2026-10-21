Трубы отопления в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса готовится к новому отопительному сезону, однако состояние городских теплосетей вызывает беспокойство. Коммунальщики сообщают о сотнях устраненных повреждений и замене старых труб. В то же время остаются вопросы относительно готовности системы отопления и резервного энергоснабжения. Предстоящая зима может стать серьезным испытанием для города.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

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Состояние теплосетей

По данным КП "Теплоснабжение города Одессы", с начала года коммунальщики выявили более 700 повреждений на теплосетях. По состоянию на начало августа более 500 из них удалось устранить. Также в городе заменили почти 4,5 километра старых труб. Несмотря на проведенные работы, вопрос о готовности системы отопления к зиме остается открытым. Бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман считает, что отчеты городских властей еще не означают, что город действительно готов к холодам. По его мнению, реальное состояние коммунальной инфраструктуры станет понятным только после начала отопительного сезона.

"Насколько это реально, мы уже зимой увидим. Но готовность на бумаге — это точно не готовность на самом деле. Я не вижу сейчас активной подготовки к зиме, к отопительному сезону, а мы понимаем, что зима будет тяжелой в чрезвычайных условиях", — отметил Дмитрий Жеман.

Проблемы с отоплением

Наибольшее беспокойство у бывшего чиновника вызывает состояние теплосетей. По его оценке, подготовка к зиме недостаточно заметна как в центральной части Одессы, так и в крупных спальных районах. Отдельной проблемой Жеман называет резервное электроснабжение и когенерацию. Такие системы должны помогать обеспечивать работу коммунальной инфраструктуры во время перебоев с электроснабжением. Однако, по мнению экс-вице-мэра, ситуация с ними остается сложной.

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"Я не вижу, чтобы сети готовились так, как они должны готовиться в начале отопительного сезона, как в центре города, так и в крупных спальных районах. И в первую очередь это когенерация, это резервное электроснабжение. Мы видели, что год назад это никак не работало, и в этом году, насколько мне известно, ничего не изменилось", — подчеркнул Дмитрий Жеман.

В то же время приведенные оценки являются точкой зрения бывшего вице-мэра. Данных о независимой проверке состояния резервного питания и готовности всех теплосетей в предоставленной информации нет.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года одесситы будут платить за отопление по тарифу, действовавшему и в предыдущем отопительном сезоне. Для населения стоимость тепла планируют оставить без изменений, несмотря на рост затрат на его производство и поставку. В то же время для бизнеса, бюджетных учреждений и религиозных организаций предусмотрены более высокие тарифы на сезон 2026–2027 годов.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.