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Главная Одесса Отопительный сезон в Одессе: к каким рискам следует подготовиться зимой

Отопительный сезон в Одессе: к каким рискам следует подготовиться зимой

Ua ru
21 октября 2026 16:20
Эксклюзив
Отопительный сезон в Одессе: Жеман оценил готовность города Новини.LIVE
Трубы отопления в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса готовится к новому отопительному сезону, однако состояние городских теплосетей вызывает беспокойство. Коммунальщики сообщают о сотнях устраненных повреждений и замене старых труб. В то же время остаются вопросы относительно готовности системы отопления и резервного энергоснабжения. Предстоящая зима может стать серьезным испытанием для города.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

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Состояние теплосетей

По данным КП "Теплоснабжение города Одессы", с начала года коммунальщики выявили более 700 повреждений на теплосетях. По состоянию на начало августа более 500 из них удалось устранить. Также в городе заменили почти 4,5 километра старых труб. Несмотря на проведенные работы, вопрос о готовности системы отопления к зиме остается открытым. Бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман считает, что отчеты городских властей еще не означают, что город действительно готов к холодам. По его мнению, реальное состояние коммунальной инфраструктуры станет понятным только после начала отопительного сезона.

"Насколько это реально, мы уже зимой увидим. Но готовность на бумаге — это точно не готовность на самом деле. Я не вижу сейчас активной подготовки к зиме, к отопительному сезону, а мы понимаем, что зима будет тяжелой в чрезвычайных условиях", — отметил Дмитрий Жеман.

Проблемы с отоплением

Наибольшее беспокойство у бывшего чиновника вызывает состояние теплосетей. По его оценке, подготовка к зиме недостаточно заметна как в центральной части Одессы, так и в крупных спальных районах. Отдельной проблемой Жеман называет резервное электроснабжение и когенерацию. Такие системы должны помогать обеспечивать работу коммунальной инфраструктуры во время перебоев с электроснабжением. Однако, по мнению экс-вице-мэра, ситуация с ними остается сложной.

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"Я не вижу, чтобы сети готовились так, как они должны готовиться в начале отопительного сезона, как в центре города, так и в крупных спальных районах. И в первую очередь это когенерация, это резервное электроснабжение. Мы видели, что год назад это никак не работало, и в этом году, насколько мне известно, ничего не изменилось", — подчеркнул Дмитрий Жеман.

В то же время приведенные оценки являются точкой зрения бывшего вице-мэра. Данных о независимой проверке состояния резервного питания и готовности всех теплосетей в предоставленной информации нет.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года одесситы будут платить за отопление по тарифу, действовавшему и в предыдущем отопительном сезоне. Для населения стоимость тепла планируют оставить без изменений, несмотря на рост затрат на его производство и поставку. В то же время для бизнеса, бюджетных учреждений и религиозных организаций предусмотрены более высокие тарифы на сезон 2026–2027 годов.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.

Одесса отопительный сезон теплосеть Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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