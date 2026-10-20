Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року одесити платитимуть за опалення за тарифом, який діяв і в попередньому опалювальному сезоні. Для населення вартість тепла планують залишити без змін, попри зростання витрат на його виробництво та постачання. Водночас для бізнесу, бюджетних установ і релігійних організацій передбачили вищі тарифи на сезон 2026–2027 років.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме опалення для одеситів у листопаді та кому доведеться платити більше.

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Тариф на опалення для населення

КП "Теплопостачання міста Одеси" оприлюднило проєкт тарифів на теплову енергію та її постачання на сезон 2026–2027 років. Для побутових споживачів вартість опалення планують зберегти на рівні 1 813,94 грн за 1 Гкал із ПДВ. Такий тариф застосовували й протягом опалювального сезону 2025–2026 років. Його збереження пов’язане з обмеженнями, які діють під час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення.

Водночас економічно обґрунтована вартість теплової енергії для населення становить 3 511,78 грн за 1 Гкал. Різниця виникає через те, що тариф для домогосподарств залишається на законодавчо визначеному рівні. За інформацією підприємства, збитки, пов’язані з цією різницею, мають компенсуватися з державного бюджету.

У будинках із лічильниками сума за опалення залежить від фактичного споживання тепла. Якщо приладу обліку немає, нарахування здійснюють за площею житла відповідно до чинного порядку розрахунків.

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Кому доведеться платити більше

Для інших категорій споживачів підприємство розрахувало вищі тарифи на сезон 2026–2027 років. Згідно з оприлюдненим проєктом, вони становитимуть:

бюджетні установи — 5 354,12 грн за 1 Гкал;

релігійні організації — 5 797,86 грн за 1 Гкал;

інші споживачі, зокрема бізнес, — 6 458,10 грн за 1 Гкал;

населення — 1 813,94 грн за 1 Гкал.

Зазначені суми для населення та інших категорій наведені з ПДВ. Водночас оприлюднені показники є проєктними тарифами, тому їх остаточне застосування залежить від ухвалення відповідного рішення.

Підприємство також повідомило про зростання економічно обґрунтованої вартості тепла порівняно з попередніми розрахунками. Для населення цей показник збільшився на 19%, для бюджетних установ — на 12%, для інших споживачів — на 10%, а для релігійних організацій — на 17%.

Чому зростає вартість тепла

У КП "Теплопостачання міста Одеси" пояснили перегляд тарифів збільшенням витрат на роботу теплопостачальної системи. Зокрема, підприємство очікує, що обсяг реалізації теплової енергії зменшиться на 4%. Водночас зросла вартість ресурсів і послуг, необхідних для виробництва та постачання тепла. За розрахунками підприємства, розподіл природного газу подорожчав на 79%, електроенергія — на 36%, а водопостачання та водовідведення — на 18%.

У нових розрахунках також врахували збільшення витрат на оплату праці. Воно пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму на 10% та міжрозрядних коефіцієнтів на 30%. Крім того, підприємство врахувало подорожчання матеріалів і виробничих послуг.

Тарифи в окремих будинках

Для будинків, де тепло виробляють автономні системи опалення, підприємство розрахувало окремі економічно обґрунтовані тарифи. Їхній розмір залежить від конкретної адреси та витрат на виробництво теплової енергії. Зокрема, для будинку на вулиці Віталія Нестеренка, 34 економічно обґрунтований тариф становить 6 829,08 грн за 1 Гкал. Для будинку на вулиці Приморській, 59 розрахували 11 982,67 грн за 1 Гкал, а на вулиці Вадима Корженка, 7 — 8 475,07 грн за 1 Гкал.

Водночас для населення в цих будинках у проєкті на сезон 2026–2027 років зазначено тариф 1 813,94 грн за 1 Гкал.

Абонентська плата за тепло

Окрім оплати фактично спожитої теплової енергії, одесити сплачують абонентську плату. За інформацією КП "Теплопостачання міста Одеси", з 1 травня 2026 року вона становить 21,17 грн на місяць без обслуговування та заміни лічильників або 24,94 грн на місяць із таким обслуговуванням.

Ця плата є окремою від тарифу за спожите тепло. Тому під час розрахунку загальної суми у квитанції потрібно враховувати обидві складові, якщо вони застосовуються до конкретного споживача.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нового рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді в Одесі вартість вивезення побутових відходів залежатиме від району міста та типу житла. Для мешканців багатоповерхівок і приватних будинків діють різні розцінки, а єдиного тарифу для всіх одеситів немає. Сума у платіжці також вираховується від кількості людей, які проживають в помешканні.