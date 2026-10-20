Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года одесситы будут платить за отопление по тарифу, действовавшему и в предыдущем отопительном сезоне. Для населения стоимость тепла планируют оставить без изменений, несмотря на рост затрат на его производство и поставку. В то же время для бизнеса, бюджетных учреждений и религиозных организаций предусмотрены более высокие тарифы на сезон 2026–2027 годов.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить отопление для одесситов в ноябре и кому придется платить больше.

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Тариф на отопление для населения

КП «Теплоснабжение города Одессы» обнародовало проект тарифов на тепловую энергию и её поставку на сезон 2026–2027 годов. Для бытовых потребителей стоимость отопления планируется сохранить на уровне 1 813,94 грн за 1 Гкал с НДС. Такой тариф применялся и в течение отопительного сезона 2025–2026 годов. Его сохранение связано с ограничениями, действующими во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены.

В то же время экономически обоснованная стоимость тепловой энергии для населения составляет 3 511,78 грн за 1 Гкал. Разница возникает из-за того, что тариф для домохозяйств остается на законодательно установленном уровне. По информации предприятия, убытки, связанные с этой разницей, должны компенсироваться из государственного бюджета.

В домах со счетчиками сумма за отопление зависит от фактического потребления тепла. Если прибора учета нет, начисление осуществляется исходя из площади жилья в соответствии с действующим порядком расчетов.

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Кому придется платить больше

Для других категорий потребителей предприятие рассчитало более высокие тарифы на сезон 2026–2027 годов. Согласно обнародованному проекту, они составят:

бюджетные учреждения — 5 354,12 грн за 1 Гкал;

религиозные организации — 5 797,86 грн за 1 Гкал;

прочие потребители, в частности бизнес, — 6 458,10 грн за 1 Гкал;

население — 1 813,94 грн за 1 Гкал.

Указанные суммы для населения и других категорий приведены с НДС. В то же время обнародованные показатели являются проектными тарифами, поэтому их окончательное применение зависит от принятия соответствующего решения.

Предприятие также сообщило о росте экономически обоснованной стоимости тепла по сравнению с предыдущими расчетами. Для населения этот показатель увеличился на 19%, для бюджетных учреждений — на 12%, для других потребителей — на 10%, а для религиозных организаций — на 17%.

Почему растет стоимость тепла

В КП "Теплоснабжение города Одессы" объяснили пересмотр тарифов увеличением расходов на работу теплоснабжающей системы. В частности, предприятие ожидает, что объем реализации тепловой энергии сократится на 4%. В то же время выросла стоимость ресурсов и услуг, необходимых для производства и поставки тепла. По расчетам предприятия, распределение природного газа подорожало на 79%, электроэнергия — на 36%, а водоснабжение и водоотведение — на 18%.

В новых расчетах также учли увеличение расходов на оплату труда. Оно связано с ростом прожиточного минимума на 10% и межразрядных коэффициентов на 30%. Кроме того, предприятие учло подорожание материалов и производственных услуг.

Тарифы в отдельных домах

Для домов, где тепло производят автономные системы отопления, предприятие рассчитало отдельные экономически обоснованные тарифы. Их размер зависит от конкретного адреса и затрат на производство тепловой энергии. В частности, для дома по улице Виталия Нестеренко, 34 экономически обоснованный тариф составляет 6 829,08 грн за 1 Гкал. Для дома на улице Приморской, 59 рассчитали 11 982,67 грн за 1 Гкал, а на улице Вадима Корженко, 7 — 8 475,07 грн за 1 Гкал.

В то же время для населения в этих домах в проекте на сезон 2026–2027 годов указан тариф 1 813,94 грн за 1 Гкал.

Абонентская плата за тепло

Помимо оплаты фактически потребленной тепловой энергии, одесситы платят абонентскую плату. По информации КП "Теплоснабжение города Одессы", с 1 мая 2026 года она составляет 21,17 грн в месяц без обслуживания и замены счетчиков или 24,94 грн в месяц с таким обслуживанием.

Эта плата не входит в тариф за потребленное тепло. Поэтому при расчете общей суммы в квитанции необходимо учитывать обе составляющие, если они применимы к конкретному потребителю.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре в Одессе стоимость вывоза бытовых отходов будет зависеть от района города и типа жилья. Для жителей многоэтажек и частных домов действуют разные расценки, а единого тарифа для всех одесситов нет. Сумма в счете также рассчитывается исходя из количества людей, проживающих в квартире.