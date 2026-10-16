Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У трьох населених пунктах Одещини тимчасово припинять газопостачання через ремонт газових мереж і заміну обладнання. Обмеження запровадять у різні дати, а в окремих будинках газу не буде кілька діб. Мешканцям варто заздалегідь підготуватися до перерви та перевірити, чи виконані необхідні умови для відновлення подачі газу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Одесагаз".

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Відключення у Роздільнянському районі

У селі Матишівка газопостачання припинять із 10:00 20 жовтня орієнтовно на дві доби. Обмеження стосуватимуться будинків на вулицях Дружби, Садовій та Бєлінського. Причина — запланована заміна шафових газорозподільних пунктів № 40 та № 42 на сучасне обладнання.

Березівський район без газу

У селі Знам’янка Березівського району газ вимкнуть 26 жовтня на вулиці Захисників України. Обмеження стосуватимуться будинків № 2–28Б та № 19–55. Відновити постачання планують 29 жовтня. Причина — ремонт газових мереж. Газопостачання відновлять після завершення ремонту за умови доступу до газових приладів у будинках.

Вимкнення газу у Подільську

У Подільську газопостачання припинять із 09:00 19 жовтня до 17:00 23 жовтня. Без газу тимчасово залишаться будинки № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 і 15 на вулиці Мельниченка, а також будинки № 1–9 на вулиці Кобзарській. Тут замінюватимуть шафовий газорозподільний пункт № 17 на сучасне газорегулювальне обладнання. Відновлення подачі газу відбуватиметься після завершення робіт і в присутності власника будинку.

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Що потрібно знати мешканцям

Перед відновленням газопостачання фахівці перевірять наявність договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання, відсутність заборгованості за цим договором і розподіл газу, а також відповідність системи газопостачання технічній документації. Роботи проводитимуть у присутності власника будинку.

Мешканцям цих населених пунктів радять заздалегідь перевірити документи, за потреби укласти необхідні договори та уточнити персональні дані у відповідних підрозділах АТ "Одесагаз".

Також споживачам необхідно перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити працівникам доступ до газових мереж і обладнання. Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газових приладів у будинках.

Тариф на газ

Вартість газопостачання для побутових споживачів у жовтні також залишається на рівні 7,96 грн за кубометр у тарифному плані "Фіксований" від "Нафтогазу". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2027 року. Окремо сплачується доставка газу. Для побутових споживачів тариф становить 1,09 грн за кубометр без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нового рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.