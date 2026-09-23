Де на Одещині надовго відключать газ у вересні-жовтні

Фахівці проводять ремонт. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

На Одещині мешканців попередили про тимчасове припинення газопостачання. У Криничному через ремонтні роботи газу не буде майже десять днів. В Одесі обмеження діятимуть протягом 24 вересня за кількома адресами. Відновлення газу залежатиме від завершення робіт та необхідних перевірок після перевірок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АТ "Одесагаз".

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Відключення в області

У селі Криничне газопостачання тимчасово припинять через ремонт розподільчого газопроводу середнього тиску. Обмеження почнуть діяти о 10:00 28 вересня. Орієнтовно газ мають почати подавати о 10:00 7 жовтня після завершення робіт. Таким чином, без газу споживачі можуть залишатися близько дев’яти днів.

Під час відновлення газопостачання обов’язково має бути присутній споживач, з яким укладено договір на розподіл природного газу. Також перевірятимуть наявність договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і газового обладнання та відсутність заборгованості за ним. Окремо перевірять оплату послуг з розподілу газу та можливу заборгованість за несанкціонований відбір газу або втручання в роботу газових мереж.

Фахівці також мають перевірити, чи відповідає система газопостачання будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

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Окреме тимчасове відключення газу заплановане в Одесі 24 вересня. Через роботи на газопроводі середнього тиску на період з 06:00 до 18:00 газопостачання припинять за такими адресами:

вул. Болгарська, будинки №30, 60, 72;

вул. Болтенка, будинки №6, 59;

вул. Водопровідна, будинок №1б;

вул. Басейна, будинок №6;

пров. 6-й Басейний;

вул. Середньофонтанська, будинки №12, 14а;

пл. Олексіївська, будинок №19;

вул. М’ясоїдівська, будинок №25;

вул. Мечнікова, будинок №132.

Після завершення робіт газопостачання мають відновити. Управління експлуатації газового господарства Одеси перепросило жителів за тимчасові незручності. Самовільно відновлювати газопостачання заборонено. За це передбачена відповідальність відповідно до Кодексу газорозподільних систем.

Тариф на газ

Зазначимо, вартість газу для побутових клієнтів "Нафтогазу" в Одесі не зміниться. За один кубометр природного газу споживачі платитимуть 7,96 грн із ПДВ. Фіксований тариф діятиме до 30 квітня 2027 року, тому ціна в жовтні залишиться на тому самому рівні. Окремо споживачі сплачують за розподіл газу. Для побутових клієнтів "Одесагазу" на період дії воєнного стану тариф становить 1,308 грн за кубометр із ПДВ. Цю плату розраховують на основі річної замовленої потужності та розподіляють на 12 місяців. Через це нарахування за розподіл може бути навіть у місяці, коли газ майже не використовували або взагалі не споживали.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Одесі залишиться без змін. Ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати на споживанні електроенергії вночі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у жовтні 2026 року продовжать діяти оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Їх почали застосовувати із середини серпня. Для побутових споживачів загальна вартість двох послуг перевищує 65 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.