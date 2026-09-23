Где в Одесской области надолго отключат газ в сентябре-октябре

Специалисты проводят ремонт. Иллюстративное фото: Харьковский филиал "Газмережи"

В Одесской области жителей предупредили о временном прекращении газоснабжения. В Криничном из-за ремонтных работ газа не будет почти десять дней. В Одессе ограничения будут действовать в течение 24 сентября по нескольким адресам. Возобновление газоснабжения будет зависеть от завершения работ и проведения необходимых проверок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО "Одессагаз".

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Отключения в области

В селе Криничное газоснабжение временно приостановят из-за ремонта распределительного газопровода среднего давления. Ограничения начнут действовать в 10:00 28 сентября. Ориентировочно газ начнут подавать в 10:00 7 октября после завершения работ. Таким образом, без газа потребители могут оставаться около девяти дней.

Во время возобновления газоснабжения обязательно должен присутствовать потребитель, с которым заключен договор на распределение природного газа. Также будут проверять наличие договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и газового оборудования, а также отсутствие задолженности по нему. Отдельно проверят оплату услуг по распределению газа и возможную задолженность за несанкционированный отбор газа или вмешательство в работу газовых сетей.

Специалисты также должны проверить, соответствует ли система газоснабжения дома проектной и исполнительно-технической документации.

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Отдельное временное отключение газа запланировано в Одессе 24 сентября. В связи с работами на газопроводе среднего давления в период с 06:00 до 18:00 газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

ул. Болгарская, дома № 30, 60, 72;

ул. Болтенко, дома № 6, 59;

ул. Водопроводная, дом № 1б;

ул. Бассейна, дом № 6;

переулок 6-й Бассейный;

ул. Среднефонтанская, дома № 12, 14а;

пл. Алексеевская, дом № 19;

ул. Мясоедовская, дом № 25;

ул. Мечникова, дом № 132.

После завершения работ газоснабжение должно быть восстановлено. Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы принесло извинения жителям за временные неудобства. Самовольно восстанавливать газоснабжение запрещено. За это предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом газораспределительных систем.

Тариф на газ

Отметим, что стоимость газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" в Одессе не изменится. За один кубометр природного газа потребители будут платить 7,96 грн с НДС. Фиксированный тариф будет действовать до 30 апреля 2027 года, поэтому цена в октябре останется на прежнем уровне. Отдельно потребители платят за распределение газа. Для бытовых клиентов "Одессагаза" на период действия военного положения тариф составляет 1,308 грн за кубометр с НДС. Эта плата рассчитывается на основе годовой заказанной мощности и распределяется на 12 месяцев. Из-за этого начисление за распределение может быть даже в те месяцы, когда газ почти не использовался или вообще не потреблялся.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учётом НДС.