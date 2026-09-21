Одещина залишиться без газу: де будуть відключення

Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Овідіополі та кількох селах Одещини майже три тижні не буде газу. Газопостачання припинять 28 вересня через роботи на мережах. Відновлення розпочнуть лише з 19 жовтня. Для підключення мешканці мають бути присутніми та виконати низку умов. Зокрема, перевірять документи, оплату послуг і стан газових мереж та обладнання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АТ "Одесагаз".

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Відключення в Овідіополі

Через відключення ГРС "Овідіополь" та роботи на газопроводах високого і низького тиску 28 вересня припинять газопостачання в Овідіополі. Також без газу залишаться:

село Барабой;

село Богатирівка;

село Калаглія;

село Миколаївка;

садове товариство "Росток";

садове товариство "Дністровець";

садове товариство "Прибрежний";

садове товариство "Альфа";

садове товариство "Чайка".

Відновлення газопостачання розпочнуть з 19 жовтня 2026 року. Воно можливе за умови 100% присутності абонентів і дотримання вимог безпеки. Під час відновлення перевірятимуть наявність чинного договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та обладнання, відсутність боргу за цим договором і за послуги з розподілу газу. Самовільно відкривати газопостачання заборонено.

Де ще не буде газу

В Ананьєві газопостачання тимчасово припинять з 09:00 22 вересня до 09:00 28 вересня через зварювальні роботи на газопроводі низького тиску та ремонт електроізолюючих фланців. Обмеження стосуватимуться будинків на вулицях:

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Богдана Хмельницького,

Гімназійній,

Леоніда Каденюка,

Антона Корбе,

Пірогова.

А також у провулках:

Українських Рятівників,

Ананьївського повстання,

Піддубного.

Пуск газу орієнтовно розпочнуть з 09:00 28 вересня. Для цього мешканці мають бути присутніми та допустити працівників Ананьївського УЕГГ до газового обладнання. Також перевірять договори на технічне обслуговування, наявність боргів, стан газопроводів, вентиляційних і димових каналів.

Відключення в Одесі

В Одесі 24 вересня з 06:00 до 18:00 газ тимчасово припинять через роботи на газопроводі середнього тиску на перетині вулиці Болгарської та провулка Високого. Газопостачання обмежать за низкою адрес на вулицях:

Болгарській,

Болтенка,

Водопровідній,

Басейній,

Середньофонтанській,

М'ясоїдівській,

Мечнікова,

6-му Басейному провулку

площі Олексіївській.

Тариф на газ

Зазначимо, вартість газу для побутових клієнтів "Нафтогазу" в Одесі не зміниться. За один кубометр природного газу споживачі платитимуть 7,96 грн із ПДВ. Фіксований тариф діятиме до 30 квітня 2027 року, тому ціна в жовтні залишиться на тому самому рівні.

Окремо споживачі сплачують за розподіл газу. Для побутових клієнтів "Одесагазу" на період дії воєнного стану тариф становить 1,308 грн за кубометр із ПДВ. Цю плату розраховують на основі річної замовленої потужності та розподіляють на 12 місяців. Через це нарахування за розподіл може бути навіть у місяці, коли газ майже не використовували або взагалі не споживали.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Одесі залишиться без змін. Ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати на споживанні електроенергії вночі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у жовтні 2026 року продовжать діяти оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Їх почали застосовувати із середини серпня. Для побутових споживачів загальна вартість двох послуг перевищує 65 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.