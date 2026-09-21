Одесская область останется без газа: где будут отключения

На Одесчине почти месяц не будет газа: адреса и время отключений
В Овидиополе и нескольких селах Одесской области почти три недели не будет газа. Подачу газа приостановят 28 сентября из-за работ на сетях. Возобновление начнется только с 19 октября. Для подключения жители должны быть присутствовать и выполнить ряд условий. В частности, будут проверяться документы, оплата услуг и состояние газовых сетей и оборудования.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО "Одессагаз".
Отключение в Овидиополе
Из-за отключения ГРС "Овидиополь" и работ на газопроводах высокого и низкого давления 28 сентября будет приостановлено газоснабжение в Овидиополе. Также без газа останутся:
- село Барабой;
- село Богатыревка;
- село Калаглия;
- село Николаевка;
- садовое товарищество "Росток";
- садовое товарищество "Днестровцы";
- садовое товарищество "Прибрежный";
- садовое товарищество "Альфа";
- садовое товарищество "Чайка".
Восстановление газоснабжения начнется с 19 октября 2026 года. Оно возможно при условии 100% присутствия абонентов и соблюдения требований безопасности. В ходе восстановления будут проверять наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, отсутствие задолженности по этому договору и за услуги по распределению газа. Самовольно открывать газоснабжение запрещено.
Где ещё не будет газа
В Ананьеве газоснабжение временно приостановят с 09:00 22 сентября до 09:00 28 сентября из-за сварочных работ на газопроводе низкого давления и ремонта электроизолирующих фланцев. Ограничения коснутся домов на улицах:
- Богдана Хмельницкого,
- Гимназийной,
- Леонида Каденюка,
- Антона Корбе,
- Пирогова.
А также в переулках:
- Украинских Спасателей,
- Ананьевского восстания,
- Поддубного.
Подачу газа планируется начать ориентировочно с 09:00 28 сентября. Для этого жильцы должны быть на месте и предоставить доступ сотрудникам Ананьевского УЭГГ к газовому оборудованию. Также будут проверены договоры на техническое обслуживание, наличие задолженностей, состояние газопроводов, вентиляционных и дымовых каналов.
Отключение в Одессе
В Одессе 24 сентября с 06:00 до 18:00 подачу газа временно приостановят из-за работ на газопроводе среднего давления на пересечении улицы Болгарской и переулка Высокого. Газоснабжение ограничат по ряду адресов на улицах:
- Болгарской,
- Болтенко,
- Водопроводной,
- Бассейной,
- Среднефонтанской,
- Мясоедовской,
- Мечникова,
- 6-м Бассейном переулке
- площади Алексеевской.
Тариф на газ
Отметим, что стоимость газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" в Одессе не изменится. За один кубометр природного газа потребители будут платить 7,96 грн с НДС. Фиксированный тариф будет действовать до 30 апреля 2027 года, поэтому цена в октябре останется на том же уровне.
Отдельно потребители платят за распределение газа. Для бытовых клиентов «Одесгаза» на период действия военного положения тариф составляет 1,308 грн за кубометр с НДС. Эту плату рассчитывают на основе годовой заказанной мощности и распределяют на 12 месяцев. Из-за этого начисление за распределение может быть даже в те месяцы, когда газ почти не использовался или вообще не потреблялся.
Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.
Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учётом НДС.