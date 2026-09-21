Одесская область останется без газа: где будут отключения

Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Овидиополе и нескольких селах Одесской области почти три недели не будет газа. Подачу газа приостановят 28 сентября из-за работ на сетях. Возобновление начнется только с 19 октября. Для подключения жители должны быть присутствовать и выполнить ряд условий. В частности, будут проверяться документы, оплата услуг и состояние газовых сетей и оборудования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО "Одессагаз".

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Отключение в Овидиополе

Из-за отключения ГРС "Овидиополь" и работ на газопроводах высокого и низкого давления 28 сентября будет приостановлено газоснабжение в Овидиополе. Также без газа останутся:

село Барабой;

село Богатыревка;

село Калаглия;

село Николаевка;

садовое товарищество "Росток";

садовое товарищество "Днестровцы";

садовое товарищество "Прибрежный";

садовое товарищество "Альфа";

садовое товарищество "Чайка".

Восстановление газоснабжения начнется с 19 октября 2026 года. Оно возможно при условии 100% присутствия абонентов и соблюдения требований безопасности. В ходе восстановления будут проверять наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, отсутствие задолженности по этому договору и за услуги по распределению газа. Самовольно открывать газоснабжение запрещено.

Где ещё не будет газа

В Ананьеве газоснабжение временно приостановят с 09:00 22 сентября до 09:00 28 сентября из-за сварочных работ на газопроводе низкого давления и ремонта электроизолирующих фланцев. Ограничения коснутся домов на улицах:

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Богдана Хмельницкого,

Гимназийной,

Леонида Каденюка,

Антона Корбе,

Пирогова.

А также в переулках:

Украинских Спасателей,

Ананьевского восстания,

Поддубного.

Подачу газа планируется начать ориентировочно с 09:00 28 сентября. Для этого жильцы должны быть на месте и предоставить доступ сотрудникам Ананьевского УЭГГ к газовому оборудованию. Также будут проверены договоры на техническое обслуживание, наличие задолженностей, состояние газопроводов, вентиляционных и дымовых каналов.

Отключение в Одессе

В Одессе 24 сентября с 06:00 до 18:00 подачу газа временно приостановят из-за работ на газопроводе среднего давления на пересечении улицы Болгарской и переулка Высокого. Газоснабжение ограничат по ряду адресов на улицах:

Болгарской,

Болтенко,

Водопроводной,

Бассейной,

Среднефонтанской,

Мясоедовской,

Мечникова,

6-м Бассейном переулке

площади Алексеевской.

Тариф на газ

Отметим, что стоимость газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" в Одессе не изменится. За один кубометр природного газа потребители будут платить 7,96 грн с НДС. Фиксированный тариф будет действовать до 30 апреля 2027 года, поэтому цена в октябре останется на том же уровне.

Отдельно потребители платят за распределение газа. Для бытовых клиентов «Одесгаза» на период действия военного положения тариф составляет 1,308 грн за кубометр с НДС. Эту плату рассчитывают на основе годовой заказанной мощности и распределяют на 12 месяцев. Из-за этого начисление за распределение может быть даже в те месяцы, когда газ почти не использовался или вообще не потреблялся.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учётом НДС.