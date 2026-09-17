Газ в Ананьєві відключать 22–28 вересня: перелік адрес

Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Ананьєві Одеської області частина будинків тимчасово залишиться без газопостачання. Обмеження пов’язані з плановими ремонтними роботами на газовій мережі. Газ у споживачів перекриють на кілька днів. Відновити подачу зможуть після завершення робіт і необхідних перевірок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АТ "Одесагаз".

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Коли не буде газу

Газопостачання в Ананьєві припинять з 09:00 22 вересня до 09:00 28 вересня 2026 року. Фахівці проводитимуть зварювальні роботи на газопроводі низького тиску та ремонтуватимуть електроізолюючі фланці. Для цього газовикам доведеться перекрити крани перед газовими лічильниками споживачів.

Адреси будинків

Без газу на час робіт залишаться будинки за такими адресами:

вул. Б. Хмельницького, буд. № 28–38;

пров. Українських Рятівників;

пров. Ананьївського повстання;

вул. Гімназійна, буд. № 70–78;

вул. Леоніда Каденюка, буд. № 17–51;

вул. Антона Корбе, буд. № 65–96;

вул. Пірогова, буд. № 13–31;

пров. Піддубного, буд. № 1–12.

Мешканців просять допустити працівників Ананьївського УЕГГ до газового обладнання. Самостійно відкривати перекриті крани заборонено.

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Що перевірять перед запуском

Перед відновленням газопостачання фахівці перевірять наявність чинного договору на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж та обладнання. Також за цим договором не повинно бути боргу. Необхідно погасити й заборгованість за послуги з розподілу природного газу. Фахівці також оглянуть внутрішньобудинкові та фасадні газопроводи. Перевірятимуть, зокрема, чи немає корозії, сторонніх предметів і дерев ближче ніж за 0,5 метра від надземних газопроводів.

Окремо газовики перевірять вентиляційні та димові канали. Якщо вони не відповідатимуть чинним вимогам, відновлення газопостачання може бути неможливим.

Тариф на газ

Зазначимо, вартість газу для побутових клієнтів "Нафтогазу" в Одесі не зміниться. За один кубометр природного газу споживачі платитимуть 7,96 грн із ПДВ. Фіксований тариф діятиме до 30 квітня 2027 року, тому ціна в жовтні залишиться на тому самому рівні.

Окремо споживачі сплачують за розподіл газу. Для побутових клієнтів "Одесагазу" на період дії воєнного стану тариф становить 1,308 грн за кубометр із ПДВ. Цю плату розраховують на основі річної замовленої потужності та розподіляють на 12 місяців. Через це нарахування за розподіл може бути навіть у місяці, коли газ майже не використовували або взагалі не споживали.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Одесі залишиться без змін. Ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати на споживанні електроенергії вночі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у жовтні 2026 року продовжать діяти оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Їх почали застосовувати із середини серпня. Для побутових споживачів загальна вартість двох послуг перевищує 65 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.