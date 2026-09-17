Газ в Ананьеве отключат 22–28 сентября: список адресов

Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Ананьеве Одесской области часть домов временно останется без газоснабжения. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на газовой сети. Подачу газа потребителям перекроют на несколько дней. Возобновить подачу смогут после завершения работ и необходимых проверок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО "Одессагаз".

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Когда не будет газа

Газоснабжение в Ананьеве будет приостановлено с 09:00 22 сентября до 09:00 28 сентября 2026 года. Специалисты будут проводить сварочные работы на газопроводе низкого давления и ремонтировать электроизолирующие фланцы. Для этого газовикам придется перекрыть краны перед газовыми счетчиками потребителей.

Адреса домов

Без газа на время работ останутся дома по следующим адресам:

ул. Б. Хмельницкого, д. № 28–38;

пер. Украинских Спасателей;

пер. Ананьевского восстания;

ул. Гимназийная, д. № 70–78;

ул. Леонида Каденюка, д. № 17–51;

ул. Антона Корбе, д. № 65–96;

ул. Пирогова, д. № 13–31;

пер. Поддубного, д. № 1–12.

Жителей просят предоставить доступ сотрудникам Ананьевского УЭГГ к газовому оборудованию. Самостоятельно открывать перекрытые краны запрещено.

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Что проверят перед запуском

Перед возобновлением газоснабжения специалисты проверят наличие действующего договора на техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования. Также по этому договору не должно быть задолженности. Необходимо погасить и задолженность за услуги по распределению природного газа. Специалисты также осмотрят внутридомовые и фасадные газопроводы. Будут проверять, в частности, отсутствие коррозии, посторонних предметов и деревьев ближе чем на 0,5 метра от надземных газопроводов.

Отдельно газовики проверят вентиляционные и дымовые каналы. Если они не будут соответствовать действующим требованиям, возобновление газоснабжения может оказаться невозможным.

Тариф на газ

Отметим, что стоимость газа для бытовых клиентов "Нафтогаза" в Одессе не изменится. За один кубометр природного газа потребители будут платить 7,96 грн с НДС. Фиксированный тариф будет действовать до 30 апреля 2027 года, поэтому цена в октябре останется на том же уровне.

Отдельно потребители платят за распределение газа. Для бытовых клиентов "Одессагаза" на период действия военного положения тариф составляет 1,308 грн за кубометр с НДС. Эту плату рассчитывают на основе годовой заказанной мощности и распределяют на 12 месяцев. Из-за этого начисление за распределение может быть даже в те месяцы, когда газ почти не использовался или вообще не потреблялся.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учётом НДС.