Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В трёх населённых пунктах Одесской области временно приостановят газоснабжение в связи с ремонтом газовых сетей и заменой оборудования. Ограничения введут в разные даты, а в отдельных домах газа не будет несколько суток. Жителям следует заранее подготовиться к перерыву и проверить, выполнены ли необходимые условия для возобновления подачи газа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Одессагаз».

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Отключение в Раздельнянском районе

В селе Матышевка газоснабжение будет приостановлено с 10:00 20 октября ориентировочно на двое суток. Ограничения коснутся домов на улицах Дружбы, Садовой и Белинского. Причина — запланированная замена шкафных газораспределительных пунктов № 40 и № 42 на современное оборудование.

Березовский район без газа

В селе Знаменка Березовского района газ отключат 26 октября на улице Защитников Украины. Ограничения коснутся домов № 2–28Б и № 19–55. Возобновить подачу планируют 29 октября. Причина — ремонт газовых сетей. Газоснабжение возобновят после завершения ремонта при условии доступа к газовым приборам в домах.

Отключение газа в Подольске

В Подольске газоснабжение будет приостановлено с 09:00 19 октября до 17:00 23 октября. Без газа временно останутся дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 на улице Мельниченко, а также дома № 1–9 на улице Кобзарской. Здесь будет произведена замена шкафного газораспределительного пункта № 17 на современное газорегулирующее оборудование. Возобновление подачи газа состоится после завершения работ и в присутствии владельца дома.

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Что нужно знать жильцам

Перед возобновлением газоснабжения специалисты проверят наличие договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, отсутствие задолженности по этому договору и распределению газа, а также соответствие системы газоснабжения технической документации. Работы будут проводиться в присутствии владельца дома.

Жителям этих населенных пунктов рекомендуется заранее проверить документы, при необходимости заключить требуемые договоры и уточнить личные данные в соответствующих подразделениях АО «Одессагаз».

Также потребителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить работникам доступ к газовым сетям и оборудованию. Возобновление газоснабжения произойдет после завершения ремонтных работ при условии доступа к газовым приборам в домах.

Тариф на газ

Стоимость газоснабжения для бытовых потребителей в октябре также остается на уровне 7,96 грн за кубометр в тарифном плане «Фиксированный» от «Нафтогаза». Эта цена зафиксирована до 30 апреля 2027 года. Отдельно оплачивается доставка газа. Для бытовых потребителей тариф составляет 1,09 грн за кубометр без НДС, или 1,308 грн с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.