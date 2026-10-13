Відключення газу в Одесі та передмісті: адреси та час повернення

Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та передмісті запланували тимчасові відключення газу через ремонтні роботи на газових мережах. Обмеження торкнуться мешканців житлового масиву Совіньйон, кількох вулиць міста та селища Хлібодарське. Роботи проводитимуть у різні дні, а відновлення подачі газу залежатиме від їх завершення та доступу до обладнання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Одесагаз".

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Де не буде газу в Совіньйоні

Від 9:30 13 жовтня газопостачання тимчасово припинили у житловому масиві Совіньйон у селищі Таїрове. Причина — ремонтні роботи на газових мережах. Відновити подачу газу планують 15 жовтня з 10:00.

Без газу залишаться будинки за такими адресами:

вулиця Мускатна;

Південносанаторний провулок;

вулиця Світанку;

провулок Світанку;

Тінистий провулок;

вулиця Пляжна;

вулиця Планетна;

вулиця Овідіопольська.

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами. Також необхідно забезпечити працівникам АТ "Одесагаз" доступ до газових мереж та обладнання. Подачу газу відновлять після завершення робіт за умови доступу до газових приладів споживачів.

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Відключення в Одесі

Ще одне тимчасове відключення запланували на 15 жовтня. Через роботи на газопроводі середнього тиску за адресою вулиця Інглезі, 14а, газу не буде з 10:00 до 18:00.

Обмеження стосуватимуться таких адрес:

вулиця Інглезі, 14а;

вулиця Івана та Юрія Лип, 11, 11а, 13а, 34, 74б;

вулиця Євгена Танцюри, 14, 22в, 49/1;

провулок Анатра, 13/1;

вулиця Космонавтів, 36.

Відключення пов’язане з проведенням ремонтних робіт на газопроводі. Мешканцям цих будинків варто заздалегідь врахувати тимчасову відсутність газу.

Коли відключать газ у Хлібодарському

У селищі Хлібодарське також запланували тимчасове припинення газопостачання. Роботи на газових мережах високого тиску проводитимуть на вулиці Тираспольське шосе. Згідно з оприлюдненим графіком, газопостачання припинять 20 жовтня о 08:30, а відновити його планують 23 жовтня о 09:00.

На час проведення робіт споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами. За потреби потрібно забезпечити працівникам АТ "Одесагаз" доступ до газових мереж та обладнання. Після завершення робіт газ подадуть за умови доступу фахівців до газових приладів у будинках споживачів.

Що потрібно зробити мешканцям

До відключення газу необхідно перекрити крани перед газовими приладами. Якщо працівникам газової служби знадобиться доступ до обладнання в будинку, мешканцям потрібно його забезпечити. Дати й час відновлення газопостачання вказані в оприлюднених графіках. Водночас фактичне відновлення залежатиме від завершення ремонтних робіт і можливості перевірити газове обладнання споживачів.

Тариф на газ

Зазначимо, вартість газопостачання для побутових споживачів у жовтні також залишається на рівні 7,96 грн за кубометр у тарифному плані "Фіксований" від "Нафтогазу". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2027 року. Окремо сплачується доставка газу. Для побутових споживачів "Одесагазу" тариф становить 1,09 грн за кубометр без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Одесі залишиться без змін. Ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати на споживанні електроенергії вночі.