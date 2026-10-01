На дві доби Одещина залишиться без газу: адреси та час

Людина запалює газову плиту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Подільську частині споживачів тимчасово припинять газопостачання через заміну газорозподільного обладнання. Роботи розпочнуть 7 жовтня і планують завершити орієнтовно за дві доби. Обмеження зачепить 13 вулиць у мікрорайонах "Каштан" і "Миколаївка". Газ повертатимуть поетапно після завершення робіт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Одесагаз".

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Коли не буде газу

Газопостачання тимчасово припинять із 08:00 7 жовтня. Фахівці замінюватимуть шафовий газорозподільний пункт №39 та встановлюватимуть сучасне газорегулююче обладнання.

Без газу залишаться споживачі за такими адресами:

вул. Бірзульська — №2–40, парна сторона;

Бірзульський провулок — №1-а–21;

вул. Благодатна — №1-а–36-а;

Благодатний провулок — №1–16;

вул. Володимира Рутьківського — №2–39;

вул. Всеволода Нестайка — №1–38;

вул. Гоноратська — №1–59-а;

вул. Дмитра Рожкова — №79–106-а;

вул. Дорошенка — №1–34;

вул. Механізаторів — №2–44;

пров. Олекси Шеренгового — №1–33-в;

Поштовий провулок — №1–20;

вул. Тіниста — №1–24-а.

Коли повернуть газ

Відновлення газопостачання розпочнуть із 8 жовтня після завершення робіт. Газ подаватимуть поетапно, і для цього обов’язково має бути присутній споживач. Абонентів просять забезпечити фахівцям доступ до запірних кранів та будинкових регуляторів тиску газу. Це допоможе швидше відновити газопостачання.

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Самовільно відновлювати подачу газу заборонено. Такі дії тягнуть за собою відповідальність відповідно до Кодексу газорозподільних систем.

Тариф на газ

Вартість газопостачання для побутових споживачів у жовтні також залишається на рівні 7,96 грн за кубометр у тарифному плані "Фіксований" від "Нафтогазу". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2027 року. Окремо сплачується доставка газу. Для побутових споживачів "Одесагазу" тариф становить 1,09 грн за кубометр без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі у жовтні 2026 року продовжать діяти оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Їх почали застосовувати із середини серпня. Для побутових споживачів загальна вартість двох послуг перевищує 65 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Одесі залишиться без змін. Ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати на споживанні електроенергії вночі.