Тарифи в Одесі у жовтні 2026: скільки платитимуть містяни

Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У жовтні 2026 року основні комунальні тарифи для одеситів залишаються без різких змін. Містяни платитимуть за воду, газ, електроенергію та вивезення сміття за чинними розцінками. Водночас у жовтні діятимуть окремі умови для споживачів з електроопаленням, а вартість води залишатиметься на рівні, встановленому з серпня.

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні тарифи та розповідають, скільки одеситам доведеться платити за основні послуги у жовтні.

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Вивезення сміття

У жовтні вартість вивезення побутових відходів не змінюється. Сума залежить від підприємства, яке обслуговує конкретний будинок або район.

Для мешканців багатоповерхівок щомісячна плата з однієї людини становить:

"Еко-Ренесанс" у Пересипському районі — 35,49 грн;

"ТВ-Серрус" у Приморському районі — близько 34,80 грн;

"Одескомунтранс" у Хаджибейському районі — приблизно 34,13 грн;

"Кліар-Сіті" у Київському районі — близько 33,99 грн.

Для приватних будинків тариф вищий. Це пов'язано з особливостями збору відходів, оскільки техніці потрібно обслуговувати окремі домоволодіння.

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Власники приватних будинків платять:

"Еко-Ренесанс" — 61,26 грн з людини;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

"Одескомунтранс" — 58,89 грн;

"Кліар-Сіті" — 58,68 грн.

Ціна електроенергії

У жовтні побутові споживачі сплачуватимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год. Такий тариф уряд продовжив до 31 жовтня 2026 року. Для власників двозонних лічильників у нічні години діє тариф удвічі нижчий:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Окремі умови діють для будинків з електроопаленням, а також житла без газопостачання або централізованого чи автономного теплопостачання. З 1 жовтня до 30 квітня для них встановлено тариф 2,64 грн за кВт·год за обсяг споживання до 2000 кВт·год на місяць. Якщо споживання перевищує цей обсяг, застосовується ціна 4,32 грн за кВт·год.

Тариф на газ

Ціна газу для побутових споживачів у жовтні також залишається на рівні 7,96 грн за кубометр у тарифному плані "Фіксований" від "Нафтогазу". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2027 року. Окремо сплачується доставка газу. Для побутових споживачів "Одесагазу" тариф становить 1,09 грн за кубометр без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ.

Скільки коштує вода

В Одесі з 15 серпня діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом це 54,62 грн без ПДВ, або близько 65,54 грн за кубометр із ПДВ.

Окремо нараховується абонентська плата. Її розмір залежить від кількості індивідуальних лічильників:

без лічильника — 32,55 грн на місяць;

за наявності одного лічильника — 42,92 грн;

за наявності двох і більше лічильників — 48,69 грн.

Ця плата нараховується окремо від вартості фактично спожитої води та водовідведення.

Паркування в Одесі

У центральній частині Одеси година паркування на стандартних муніципальних майданчиках коштує 30 грн. Оплачувати стоянку потрібно щодня з 09:00 до 18:00. Для водіїв, які регулярно користуються парковками, доступні абонементи. Місячний коштує 2500 грн, а річний — 22 800 грн.

На майданчиках КП "Одестранспарксервіс" оплатити паркування можна безготівково. Якщо водій не оплатив стоянку, а автомобіль перебуває на майданчику понад 10 хвилин, йому загрожує штраф у розмірі 600 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі оприлюднили проєкт тарифів на теплову енергію та її постачання на сезон 2026–2027 років. Для населення вартість мають залишити на нинішньому рівні. Водночас для бізнесу, бюджетних і релігійних установ тарифи планують підвищити. Підприємство пояснило, через що зростає собівартість тепла.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса готується до майбутнього опалювального сезону в умовах можливих блекаутів і нових атак. У місті посилюють автономність лікарень, шкіл та теплової інфраструктури. Частину об’єктів уже підключили до резервних джерел живлення, а мережу Пунктів незламності планують розширити. Влада очікує складну зиму.