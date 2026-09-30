Тарифы в Одессе в октябре 2026 года: сколько будут платить жители города

Женщина считает счета за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В октябре 2026 года основные тарифы на коммунальные услуги для жителей Одессы останутся без резких изменений. Горожане будут платить за воду, газ, электроэнергию и вывоз мусора по действующим расценкам. При этом в октябре будут действовать отдельные условия для потребителей с электроотоплением, а стоимость воды останется на уровне, установленном с августа.

Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные тарифы и рассказывают, сколько одесситам придётся платить за основные услуги в октябре.

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Вывоз мусора

В октябре стоимость вывоза бытовых отходов не изменится. Сумма зависит от предприятия, обслуживающего конкретный дом или район.

Для жителей многоэтажек ежемесячная плата с одного человека составляет:

"Эко-Ренессанс" в Пересыпском районе — 35,49 грн;

"ТВ-Серрус" в Приморском районе — около 34,80 грн;

"Одескомтранс" в Хаджибейском районе — примерно 34,13 грн;

"Клиар-Сити" в Киевском районе — около 33,99 грн.

Для частных домов тариф выше. Это связано с особенностями сбора отходов, поскольку технике необходимо обслуживать отдельные домовладения.

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Владельцы частных домов платят:

"Эко-Ренессанс" — 61,26 грн с человека;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

"Одескомтранс" — 58,89 грн;

"Клиар-Сити" — 58,68 грн.

Стоимость электроэнергии

В октябре бытовые потребители будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч. Такой тариф правительство продлило до 31 октября 2026 года. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночные часы действует тариф, в два раза ниже:

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Отдельные условия действуют для домов с электроотоплением, а также для жилья без газоснабжения или централизованного либо автономного теплоснабжения. С 1 октября по 30 апреля для них установлен тариф 2,64 грн за кВт·ч при объеме потребления до 2000 кВт·ч в месяц. Если потребление превышает этот объем, применяется цена 4,32 грн за кВт·ч.

Тариф на газ

Цена газа для бытовых потребителей в октябре также остается на уровне 7,96 грн за кубометр в тарифном плане "Фиксированный" от "Нафтогаза". Эта цена зафиксирована до 30 апреля 2027 года. Отдельно оплачивается доставка газа. Для бытовых потребителей "Одессагаза" тариф составляет 1,09 грн за кубометр без НДС, или 1,308 грн с НДС.

Сколько стоит вода

В Одессе с 15 августа действуют новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Стоимость водоснабжения составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. В сумме это 54,62 грн без НДС, или около 65,54 грн за кубометр с НДС.

Отдельно начисляется абонентская плата. Ее размер зависит от количества индивидуальных счетчиков:

без счетчика — 32,55 грн в месяц;

при наличии одного счетчика — 42,92 грн;

при наличии двух и более счетчиков — 48,69 грн.

Эта плата начисляется отдельно от стоимости фактически потребленной воды и водоотведения.

Парковка в Одессе

В центральной части Одессы час парковки на стандартных муниципальных площадках стоит 30 грн. Оплачивать стоянку нужно ежедневно с 09:00 до 18:00. Для водителей, которые регулярно пользуются парковками, доступны абонементы. Месячный абонемент стоит 2500 грн, а годовой — 22 800 грн.

На площадках КП "Одестранспарксервис" оплатить парковку можно безналично. Если водитель не оплатил стоянку, а автомобиль находится на площадке более 10 минут, ему грозит штраф в размере 600 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе обнародовали проект тарифов на тепловую энергию и её поставку на сезон 2026–2027 годов. Для населения стоимость должны оставить на нынешнем уровне. В то же время для бизнеса, бюджетных и религиозных учреждений тарифы планируют повысить. Предприятие объяснило, из-за чего растет себестоимость тепла.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса готовится к предстоящему отопительному сезону в условиях возможных отключений электроэнергии и новых атак. В городе усиливают автономность больниц, школ и тепловой инфраструктуры. Часть объектов уже подключили к резервным источникам питания, а сеть «Пунктов непоколебимости» планируют расширить. Власти ожидают сложной зимы.