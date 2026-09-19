Паркування машини у жовтні 2026 року: тарифи та штрафи в Одесі

Паркомат в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З початком жовтня в Одесі завершується сезонний режим роботи муніципальних парковок біля моря. Водночас на звичайних міських майданчиках продовжує діяти тариф 30 гривень за годину. За несплату стоянки можна отримати штраф, який у 20 разів перевищує годинну вартість паркування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Одеської міської ради.

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Скільки коштує паркування в Одесі

На муніципальних майданчиках для платного паркування в Одесі встановлений тариф 30 гривень за годину. Оплачувати стоянку необхідно з 09:00 до 18:00, а у суботу, неділю та святкові дні користування такими майданчиками безкоштовне.

Для водіїв, які регулярно залишають автомобіль на платних майданчиках, передбачені абонементи. Місячний коштує 2 500 гривень, а річний — 22 800 гривень.

Водночас водіям варто перевіряти дорожні знаки та інформаційні таблички на конкретному майданчику. Не всі місця, де в Одесі фактично залишають автомобілі, належать до муніципальної мережі.

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Водночас у місті обговорюють можливість запровадити пільгові умови для тих, кому доводиться регулярно користуватися платними майданчиками біля дому. Йдеться про багатодітні сім’ї та резидентів — одеситів, які живуть у зонах платного паркування.

Допис Петра Обухова. Фото: facebook

Депутат Одеської міської ради, член постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петро Обухов повідомив, що департамент транспорту вже опрацьовує це питання разом із "Одестранспарксервісом". Серед можливих варіантів — безкоштовне паркування протягом певного часу, дешевші абонементи або пільги в конкретній зоні. Право на них можуть перевіряти електронно та прив'язувати до певного автомобіля.

Окремо розробляють механізм резидентського паркування. Місто має визначити, як водій підтверджуватиме проживання в зоні платного паркування, отримуватиме абонемент та на яких майданчиках він діятиме. Остаточного рішення поки немає — наразі очікують розрахунків і конкретних пропозицій від "Одестранспарксервісу".

Паркування біля моря у жовтні

Улітку на п'яти муніципальних майданчиках узбережжя діє окремий режим. Йдеться про дві зони біля Ланжерона, парковки біля пляжів Дельфін та Золотий Берег, а також майданчик на Фонтанській дорозі від вулиці Львівської до вулиці Давида Бурлюка. Загалом там облаштовано близько 590 місць.

У курортний сезон година стоянки там коштує 60 гривень, а платний режим діє щодня з 08:00 до 23:00. Проте міська рада встановила такий порядок з 1 травня до 30 вересня. Отже, з 1 жовтня сезонний режим для цих майданчиків завершується.

Водночас це правило не поширюється автоматично на приватні парковки та майданчики, які не перебувають під управлінням комунального оператора. Там власники можуть встановлювати власну вартість стоянки.

Які штрафи загрожують водіям

За неоплату платного паркування передбачений штраф у двадцятикратному розмірі вартості однієї години на відповідному майданчику. Таким чином, за несплату на звичайній муніципальній парковці з тарифом 30 гривень водієві загрожує 600 гривень штрафу.

Окрема відповідальність передбачена за порушення правил зупинки та стоянки. Зокрема, за незаконне використання місця для людей з інвалідністю штраф може становити від 1 020 до 1 700 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі тимчасово заборонили рух транспорту провулком Прохоровським. Обмеження запровадили через аварійні роботи, а відновити проїзд планують аж у середині жовтня.

Новини.LIVE повідомляли, що у жовтні для одеситів ціна природного газу залишиться без змін. Окремо в платіжках буде сума за розподіл газу. Її рахують за річною замовленою потужністю, тому платіж може нараховуватися навіть тоді, коли газ майже не використовували.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що для побутових споживачів тариф на електроенергію в Одесі у жовтні становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Він залишиться на тому самому рівні, що діє зараз, відповідно до рішення уряду. Також продовжать діяти оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Для побутових споживачів загальна вартість двох послуг перевищує 65 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.