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Главная Одесса Тарифы на парковку: где одесситы смогут бесплатно оставить авто в октябре

Тарифы на парковку: где одесситы смогут бесплатно оставить авто в октябре

Ua ru
19 сентября 2026 17:17
Парковка автомобиля в октябре 2026 года: тарифы и штрафы в Одессе
Паркомат в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С началом октября в Одессе завершается сезонный режим работы муниципальных парковок у моря. При этом на обычных городских парковках продолжает действовать тариф в 30 гривен в час. За неуплату стоянки можно получить штраф, который в 20 раз превышает почасовую стоимость парковки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Одесского городского совета.

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Сколько стоит парковка в Одессе

На муниципальных площадках для платной парковки в Одессе установлен тариф 30 гривен в час. Оплачивать стоянку необходимо с 09:00 до 18:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни пользование такими площадками бесплатное.

Для водителей, которые регулярно оставляют автомобиль на платных площадках, предусмотрены абонементы. Месячный стоит 2 500 гривен, а годовой — 22 800 гривен.

В то же время водителям следует обращать внимание на дорожные знаки и информационные таблички на конкретной стоянке. Не все места, где в Одессе фактически оставляют автомобили, относятся к муниципальной сети.

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В то же время в городе обсуждают возможность введения льготных условий для тех, кому приходится регулярно пользоваться платными парковками возле дома. Речь идет о многодетных семьях и резидентах — одесситах, проживающих в зонах платной парковки.

Тарифи на паркування: де одеситам можна залишити безкоштовно авто у жовтні - фото 1
Сообщение Петра Обухова. Фото: facebook

Депутат Одесского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петр Обухов сообщил, что департамент транспорта уже прорабатывает этот вопрос совместно с "Одестранспарксервисом". Среди возможных вариантов — бесплатная парковка в течение определённого времени, более дешёвые абонементы или льготы в конкретной зоне. Право на них могут проверять электронным способом и привязывать к конкретному автомобилю.

Отдельно разрабатывается механизм резидентской парковки. Город должен определить, как водитель будет подтверждать проживание в зоне платной парковки, получать абонемент и на каких площадках он будет действовать. Окончательного решения пока нет — в настоящее время ожидают расчетов и конкретных предложений от "Одестранспарксервиса".

Парковка у моря в октябре

Летом на пяти муниципальных площадках побережья действует особый режим. Речь идет о двух зонах возле Ланжерона, парковках возле пляжей "Дельфин" и "Золотой Берег", а также площадке на Фонтанской дороге от улицы Львовской до улицы Давида Бурлюка. Всего там оборудовано около 590 мест.

В курортный сезон час стоянки там стоит 60 гривен, а платный режим действует ежедневно с 08:00 до 23:00. Однако городской совет установил такой порядок с 1 мая по 30 сентября. Таким образом, с 1 октября сезонный режим для этих площадок заканчивается.

В то же время это правило не распространяется автоматически на частные парковки и площадки, не находящиеся под управлением коммунального оператора. Там владельцы могут устанавливать собственную стоимость стоянки.

Какие штрафы грозят водителям

За неоплату платной парковки предусмотрен штраф в двадцатикратном размере стоимости одного часа на соответствующей площадке. Таким образом, за неуплату на обычной муниципальной парковке с тарифом 30 гривен водителю грозит штраф в размере 600 гривен.

Отдельная ответственность предусмотрена за нарушение правил остановки и стоянки. В частности, за незаконное использование места для людей с инвалидностью штраф может составить от 1 020 до 1 700 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе временно запретили движение транспорта по Прохоровскому переулку. Ограничение ввели из-за аварийных работ, а возобновить проезд планируют только в середине октября.

Новини.LIVE сообщали, что в октябре для одесситов цена на природный газ останется без изменений. Отдельно в счетах будет указана сумма за распределение газа. Ее рассчитывают исходя из годовой заказанной мощности, поэтому плата может начисляться даже в том случае, если газ практически не использовался.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что для бытовых потребителей тариф на электроэнергию в Одессе в октябре составит 4,32 грн за кВт·ч. Он останется на том же уровне, что действует сейчас, в соответствии с решением правительства. Также продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учетом НДС.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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