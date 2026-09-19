Перекриття руху в Одесі: провулок Прохоровський закрили до 16 жовтня

Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі тимчасово заборонили рух транспорту провулком Прохоровським. Обмеження запровадили через аварійні роботи, а відновити проїзд планують аж у середині жовтня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Де перекрили дорогу в Одесі

Рух транспорту закрили провулком Прохоровським у районі будинку №46 на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження діятимуть до 16 жовтня 2026 року.

Тимчасова схема об'їзду

Причиною у міськраді назвали необхідність проведення аварійних робіт. При цьому в повідомленні не уточнили, яка саме аварія сталася та які комунікації ремонтуватимуть.

На час робіт мають розробити тимчасову схему організації дорожнього руху та встановити необхідні дорожні знаки й інші технічні засоби регулювання. Водіїв просять враховувати перекриття під час планування маршрутів та звертати увагу на встановлені знаки.

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Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі через ремонт транспортної естакади морського порту змінювали схему руху одразу на кількох ділянках. На час робіт перекривали Газовий провулок у межах Приморської, на вулиці Одарія запроваджували двосторонній рух, а транспорт спрямовували альтернативними маршрутами.

Також Новини.LIVE інформували, що в Одесі повністю перекривали рух вулицею Мечникова на ділянці від Ольгіївського узвозу до провулка Сеченова. Обмеження запровадили через необхідність усунення пошкоджень магістральної мережі, а після завершення ремонту рух мали відновити за звичною схемою.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що через дорожні роботи в Одесі рух ускладнювали одразу на кількох вулицях. Комунальники ремонтували покриття, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького від Прохоровського провулка до М’ясоїдівської, а також на Французькому бульварі, Суднобудівній та інших ділянках міста.