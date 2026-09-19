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Главная Одесса В Одессе перекрыли переулок почти на месяц: какую улицу нужно объезжать

В Одессе перекрыли переулок почти на месяц: какую улицу нужно объезжать

Ua ru
19 сентября 2026 11:37
Перекрытие движения в Одессе: переулок Прохоровский закрыт до 16 октября
Ремонт дороги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе временно запретили движение транспорта по Прохоровскому переулку. Ограничение ввели из-за аварийных работ, а возобновить проезд планируют только в середине октября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Где перекрыли дорогу в Одессе

Движение транспорта перекрыли по переулку Прохоровскому в районе дома №46 на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения будут действовать до 16 октября 2026 года.

Временная схема объезда

Причиной в горсовете назвали необходимость проведения аварийных работ. При этом в сообщении не уточнили, какая именно авария произошла и какие коммуникации будут ремонтировать.

На время работ должна быть разработана временная схема организации дорожного движения и установлены необходимые дорожные знаки и другие технические средства регулирования. Водителей просят учитывать перекрытие при планировании маршрутов и обращать внимание на установленные знаки.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе из-за ремонта транспортной эстакады морского порта изменили схему движения сразу на нескольких участках. На время работ перекрывали Газовый переулок в пределах Приморской улицы, на улице Одария вводили двустороннее движение, а транспорт направляли по альтернативным маршрутам.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе полностью перекрывали движение по улице Мечникова на участке от Ольгиевского спуска до переулка Сеченова. Ограничения ввели из-за необходимости устранения повреждений магистральной сети, а после завершения ремонта движение должны были восстановить по привычной схеме.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что из-за дорожных работ в Одессе движение затруднялось сразу на нескольких улицах. Коммунальщики ремонтировали дорожное покрытие, в частности на улице Богдана Хмельницкого от Прохоровского переулка до Мясоедовской, а также на Французском бульваре, Судостроительной и других участках города.

ремонт авария авто Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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