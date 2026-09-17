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Головна Одеса Тариф на вивіз сміття у жовтні: скільки платитимуть одесити

Тариф на вивіз сміття у жовтні: скільки платитимуть одесити

Ua ru
17 вересня 2026 20:21
Тарифи на вивіз сміття в Одесі у жовтні: ціни по районах
Баки для сміття. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У жовтні в Одесі продовжують діяти диференційовані тарифи на вивезення побутових відходів. Фіксованої ціни для всього міста немає, адже підсумкова сума залежить від обслуживуючої компанії та типу домоволодіння — багатоквартирного чи приватного.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Тарифи для багатоквартирних будинків

Мешканці висоток сплачують за вивіз сміття від 33,99 до 35,49 грн на місяць за одну зареєстровану особу. ​Розцінки операторів з розрахунку на одну людину:

  • ​"Еко-Ренесанс" — 35,49 грн ​
  • "ТВ-Серрус" — близько 34,80 грн ​
  • "Одескомунтранс" — близько 34,13 грн
  • ​"Кліар-Сіті" — близько 33,99 грн ​

Для стандартної родини з трьох осіб щомісячний чек у квартирі становитиме орієнтовно 102–106 грн.

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Скільки платить приватний сектор

​У приватному секторі розцінки відчутно вищі — від 58,68 до 61,26 грн з людини на місяць. ​Вартість послуги по компаніях:

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  • ​"Еко-Ренесанс" — 61,26 грн ​
  • "ТВ-Серрус" — 60,07 грн
  • ​"Одескомунтранс" — 58,89 грн
  • ​"Кліар-Сіті" — 58,68 грн

​У результаті родина з трьох людей, яка мешкає у приватному будинку, віддаватиме від 176 до 184 грн щомісяця. Така різниця пояснюється підвищеними нормами накопичення відходів та складнішою логістикою збору сміття у приватному секторі.

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Хто обслуговує ваш район

Закріплення операторів відбувається за територіальним принципом: 

  • Пересипський район обслуговує "Еко-Ренесанс"; 
  • Приморський район — "ТВ-Серрус"; 
  • Київський район — "Кліар-Сіті";
  • Хаджибейський район — КП "Одескомунтранс".

Саме через прив'язку перевізників до конкретних локацій суми у платіжках одеситів з однаковим складом родини можуть різнитися.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Одесі залишиться без змін. Ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати на споживанні електроенергії вночі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у жовтні 2026 року продовжать діяти оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Їх почали застосовувати із середини серпня. Для побутових споживачів загальна вартість двох послуг перевищує 65 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.

тарифи комунальні послуги Одеса сміття Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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