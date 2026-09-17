Тарифы на вывоз мусора в Одессе в октябре: цены по районам

Тариф на вывоз мусора в октябре: сколько будут платить одесситы
В октябре в Одессе продолжают действовать дифференцированные тарифы на вывоз бытовых отходов. Единой цены для всего города нет, ведь итоговая сумма зависит от обслуживающей компании и типа домовладения — многоквартирного или частного.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Тарифы для многоквартирных домов
Жители высоток платят за вывоз мусора от 33,99 до 35,49 грн в месяц за одного зарегистрированного человека. Расценки операторов в расчете на одного человека:
- "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн
- "ТВ-Серрус" — около 34,80 грн
- "Одескомтранс" — около 34,13 грн
- "Клиар-Сити" — около 33,99 грн
Для стандартной семьи из трёх человек ежемесячный счёт за квартиру составит ориентировочно 102–106 грн.
Сколько платит частный сектор
В частном секторе расценки заметно выше — от 58,68 до 61,26 грн с человека в месяц. Стоимость услуги по компаниям:
- "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн
- "ТВ-Серрус" — 60,07 грн
- "Одескомтранс" — 58,89 грн
- "Клиар-Сити" — 58,68 грн
В результате семья из трёх человек, проживающая в частном доме, будет платить от 176 до 184 грн ежемесячно. Такая разница объясняется повышенными нормами образования отходов и более сложной логистикой сбора мусора в частном секторе.
Кто обслуживает ваш район
Закрепление операторов происходит по территориальному принципу:
- Пересыпский район обслуживает "Эко-Ренессанс";
- Приморский район — "ТВ-Серрус";
- Киевский район — "Клиар-Сити";
- Хаджибейский район — КП "Одескоммунтранс".
Именно из-за привязки перевозчиков к конкретным локациям суммы в счетах одесситов с одинаковым составом семьи могут различаться.
Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.
Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учётом НДС.