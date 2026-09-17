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Главная Одесса Тариф на вывоз мусора в октябре: сколько будут платить одесситы

Тариф на вывоз мусора в октябре: сколько будут платить одесситы

Ua ru
17 сентября 2026 20:21
Тарифы на вывоз мусора в Одессе в октябре: цены по районам
Мусорные баки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В октябре в Одессе продолжают действовать дифференцированные тарифы на вывоз бытовых отходов. Единой цены для всего города нет, ведь итоговая сумма зависит от обслуживающей компании и типа домовладения — многоквартирного или частного.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Тарифы для многоквартирных домов

Жители высоток платят за вывоз мусора от 33,99 до 35,49 грн в месяц за одного зарегистрированного человека. ​Расценки операторов в расчете на одного человека:

  • ​"Эко-Ренессанс" — 35,49 грн ​
  • "ТВ-Серрус" — около 34,80 грн ​
  • "Одескомтранс" — около 34,13 грн
  • ​"Клиар-Сити" — около 33,99 грн ​

Для стандартной семьи из трёх человек ежемесячный счёт за квартиру составит ориентировочно 102–106 грн.

Сколько платит частный сектор

​В частном секторе расценки заметно выше — от 58,68 до 61,26 грн с человека в месяц. ​Стоимость услуги по компаниям:

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  • ​"Эко-Ренессанс" — 61,26 грн ​
  • "ТВ-Серрус" — 60,07 грн
  • ​"Одескомтранс" — 58,89 грн
  • ​"Клиар-Сити" — 58,68 грн

​В результате семья из трёх человек, проживающая в частном доме, будет платить от 176 до 184 грн ежемесячно. Такая разница объясняется повышенными нормами образования отходов и более сложной логистикой сбора мусора в частном секторе.

Кто обслуживает ваш район

Закрепление операторов происходит по территориальному принципу:

  • Пересыпский район обслуживает "Эко-Ренессанс";
  • Приморский район — "ТВ-Серрус";
  • Киевский район — "Клиар-Сити";
  • Хаджибейский район — КП "Одескоммунтранс".

Именно из-за привязки перевозчиков к конкретным локациям суммы в счетах одесситов с одинаковым составом семьи могут различаться.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учётом НДС.

тарифы коммунальные услуги Одесса мусор Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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