Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине два суток не будет газа: адреса отключений

На Одесчине два суток не будет газа: адреса отключений

Ua ru
1 октября 2026 18:45
На двое суток Одесская область останется без газа: адреса и время
Человек зажигает газовую плиту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Подольске части потребителей временно прекратят газоснабжение из-за замены газораспределительного оборудования. Работы начнутся 7 октября и, по планам, завершатся примерно через двое суток. Ограничения коснутся 13 улиц в микрорайонах "Каштан" и "Николаевка". Газоснабжение будет восстанавливаться поэтапно после завершения работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Одессагаз".

Реклама

Когда не будет газа

Газоснабжение временно приостановят с 08:00 7 октября. Специалисты будут заменять шкафный газораспределительный пункт №39 и устанавливать современное газорегулирующее оборудование.

Без газа останутся потребители по следующим адресам:

  • ул. Бирзульская — №2–40, четная сторона;
  • Бирзульский переулок — №1-а–21;
  • ул. Благодатная — № 1-а–36-а;
  • Благодатный переулок — № 1–16;
  • ул. Владимира Рутьковского — № 2–39;
  • ул. Всеволода Нестайко — № 1–38;
  • ул. Гоноратская — №1–59-а;
  • ул. Дмитрия Рожкова — № 79–106-а;
  • ул. Дорошенко — № 1–34;
  • ул. Механизаторов — № 2–44;
  • переулок Олексы Шеренгова — № 1–33-в;
  • Почтовый переулок — № 1–20;
  • ул. Тиниста — № 1–24-а.

Когда возобновят подачу газа

Восстановление газоснабжения начнется с 8 октября после завершения работ. Газ будут подавать поэтапно, и для этого обязательно должен присутствовать потребитель. Абонентов просят обеспечить специалистам доступ к запорным кранам и домовым регуляторам давления газа. Это поможет быстрее возобновить газоснабжение.

Читайте также:

Самовольно восстанавливать подачу газа запрещено. Такие действия влекут за собой ответственность в соответствии с Кодексом газораспределительных систем.

Тариф на газ

Стоимость газоснабжения для бытовых потребителей в октябре также остается на уровне 7,96 грн за кубометр в тарифном плане "Фиксированный" от "Нафтогаза". Эта цена зафиксирована до 30 апреля 2027 года. Отдельно оплачивается доставка газа. Для бытовых потребителей «Одессагаза» тариф составляет 1,09 грн за кубометр без НДС, или 1,308 грн с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учетом НДС.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.

облгазы Одесская область газоснабжение газ Новости Одессы отключения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации