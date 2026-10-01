На двое суток Одесская область останется без газа: адреса и время

Человек зажигает газовую плиту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Подольске части потребителей временно прекратят газоснабжение из-за замены газораспределительного оборудования. Работы начнутся 7 октября и, по планам, завершатся примерно через двое суток. Ограничения коснутся 13 улиц в микрорайонах "Каштан" и "Николаевка". Газоснабжение будет восстанавливаться поэтапно после завершения работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Одессагаз".

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Когда не будет газа

Газоснабжение временно приостановят с 08:00 7 октября. Специалисты будут заменять шкафный газораспределительный пункт №39 и устанавливать современное газорегулирующее оборудование.

Без газа останутся потребители по следующим адресам:

ул. Бирзульская — №2–40, четная сторона;

Бирзульский переулок — №1-а–21;

ул. Благодатная — № 1-а–36-а;

Благодатный переулок — № 1–16;

ул. Владимира Рутьковского — № 2–39;

ул. Всеволода Нестайко — № 1–38;

ул. Гоноратская — №1–59-а;

ул. Дмитрия Рожкова — № 79–106-а;

ул. Дорошенко — № 1–34;

ул. Механизаторов — № 2–44;

переулок Олексы Шеренгова — № 1–33-в;

Почтовый переулок — № 1–20;

ул. Тиниста — № 1–24-а.

Когда возобновят подачу газа

Восстановление газоснабжения начнется с 8 октября после завершения работ. Газ будут подавать поэтапно, и для этого обязательно должен присутствовать потребитель. Абонентов просят обеспечить специалистам доступ к запорным кранам и домовым регуляторам давления газа. Это поможет быстрее возобновить газоснабжение.

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Самовольно восстанавливать подачу газа запрещено. Такие действия влекут за собой ответственность в соответствии с Кодексом газораспределительных систем.

Тариф на газ

Стоимость газоснабжения для бытовых потребителей в октябре также остается на уровне 7,96 грн за кубометр в тарифном плане "Фиксированный" от "Нафтогаза". Эта цена зафиксирована до 30 апреля 2027 года. Отдельно оплачивается доставка газа. Для бытовых потребителей «Одессагаза» тариф составляет 1,09 грн за кубометр без НДС, или 1,308 грн с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учетом НДС.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.