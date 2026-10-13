Отключение газа в Одессе и пригороде: адреса и время возобновления подачи

Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и пригороде запланированы временные отключения газа в связи с ремонтными работами на газовых сетях. Ограничения коснутся жителей жилого массива Совиньон, нескольких улиц города и поселка Хлебодарское. Работы будут проводиться в разные дни, а возобновление подачи газа будет зависеть от их завершения и доступа к оборудованию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Одессагаз".

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Где не будет газа в Совиньоне

С 9:30 13 октября газоснабжение временно приостановлено в жилом массиве Совиньон в поселке Таирово. Причина — ремонтные работы на газовых сетях. Возобновить подачу газа планируют 15 октября с 10:00.

Без газа останутся дома по следующим адресам:

улица Мускатная;

Южносанаторный переулок;

улица Свитанка;

переулок «Свитанку»;

Тенистый переулок;

улица Пляжная;

улица Планетная;

улица Овидиопольская.

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Также необходимо обеспечить сотрудникам АО "Одессагаз" доступ к газовым сетям и оборудованию. Подачу газа возобновят после завершения работ при условии доступа к газовым приборам потребителей.

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Отключение в Одессе

Еще одно временное отключение запланировано на 15 октября. В связи с работами на газопроводе среднего давления по адресу улица Инглези, 14а, газа не будет с 10:00 до 18:00.

Ограничения коснутся следующих адресов:

улица Инглези, 14а;

улица Ивана и Юрия Лип, 11, 11а, 13а, 34, 74б;

улица Евгения Танцюры, 14, 22в, 49/1;

переулок Анатра, 13/1;

улица Космонавтов, 36.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на газопроводе. Жителям этих домов следует заранее учесть временное отсутствие газа.

Когда отключат газ в Хлебодарском

В поселке Хлебодарское также запланировано временное прекращение газоснабжения. Работы на газовых сетях высокого давления будут проводиться на улице Тираспольское шоссе. Согласно обнародованному графику, газоснабжение прекратят 20 октября в 08:30, а возобновить его планируют 23 октября в 09:00.

На время проведения работ потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами. При необходимости следует обеспечить работникам АО "Одессагаз" доступ к газовым сетям и оборудованию. После завершения работ газ будет подаваться при условии доступа специалистов к газовым приборам в домах потребителей.

Что нужно сделать жильцам

До отключения газа необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами. Если сотрудникам газовой службы понадобится доступ к оборудованию в доме, жильцам необходимо его обеспечить. Даты и время возобновления газоснабжения указаны в опубликованных графиках. В то же время фактическое возобновление будет зависеть от завершения ремонтных работ и возможности проверить газовое оборудование потребителей.

Тариф на газ

Отметим, что стоимость газоснабжения для бытовых потребителей в октябре также остается на уровне 7,96 грн за кубометр в тарифном плане "Фиксированный" от "Нафтогаза". Эта цена зафиксирована до 30 апреля 2027 года. Отдельно оплачивается доставка газа. Для бытовых потребителей "Одессагаза" тариф составляет 1,09 грн за кубометр без НДС, или 1,308 грн с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт⋅ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.