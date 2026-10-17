Жінка перевіряє газовий лічильник. Фото ілюстративне: УНІАН

У листопаді 2026 року ціна на природний газ для більшості одеситів залишиться незмінною. Попри початок опалювального сезону, підвищення тарифу для побутових споживачів "Нафтогазу" не передбачене. Водночас сума в платіжках залежатиме від кількості використаного газу, а за його доставку потрібно платити окремо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на НКРЕКП та Кабінет Міністрів України.

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Ціна газу в Одесі

У листопаді клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 гривні за кубометр газу. Ціна діє за тарифним планом "Фіксований" і встановлена до 30 квітня 2027 року включно. Отже, з початком холодів вартість самого газу для цих споживачів не зміниться.

Сума залежатиме від фактичного споживання. Наприклад, за 10 кубометрів доведеться заплатити 79,60 гривні, за 20 кубометрів — 159,20 гривні, а за 30 кубометрів — 238,80 гривні. Це лише плата за використаний газ, без урахування його доставки. Для споживачів інших газопостачальних компаній ціна може відрізнятися залежно від умов договору.

Скільки коштує доставка газу

Окрім вартості самого газу, одесити оплачують його розподіл. Для споживачів, яких обслуговує АТ "Одесагаз", тариф у 2026 році становить 1,09 гривні за кубометр без ПДВ, або 1,308 гривні з ПДВ.

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Однак це не означає, що за кожен використаний у листопаді кубометр потрібно додатково заплатити 1,308 гривні. Щомісячну плату за доставку розраховують за обсягом споживання протягом попереднього газового року. Його ділять на 12 місяців і множать на встановлений тариф.

Наприклад, якщо за попередній газовий рік домогосподарство використало 120 кубометрів, щомісячна плата за доставку становитиме 13,08 гривні. Вона нараховується окремо від вартості газу, спожитого в поточному місяці.

Чи підвищать тариф узимку

Наприкінці вересня уряд продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це рішення має забезпечити незмінність ціни на газ для населення протягом осінньо-зимового періоду.

Новини.LIVE писали, що у трьох населених пунктах Одещини тимчасово припинять газопостачання через ремонт газових мереж і заміну обладнання. У селі Матишівка газопостачання припинять із 10:00 20 жовтня орієнтовно на дві доби. Обмеження стосуватимуться будинків на вулицях Дружби, Садовій та Бєлінського. У селі Знам’янка Березівського району газ вимкнуть 26 жовтня на вулиці Захисників України. У Подільську газопостачання припинять із 09:00 19 жовтня до 17:00 23 жовтня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що одесити продовжать оплачувати централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, які почали діяти в серпні. Загальна вартість обох послуг для побутових споживачів становить понад 65 гривень за кубометр. Крім цього, містяни мають враховувати щомісячну абонентську плату, розмір якої залежить від наявності лічильників.

Крім того, Новини.LIVE писали, що одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нове рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.