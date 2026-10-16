Кран з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У листопаді 2026 року одесити продовжать оплачувати централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, які почали діяти в серпні. Загальна вартість обох послуг для побутових споживачів становить понад 65 гривень за кубометр. Крім цього, містянам потрібно враховувати щомісячну абонентську плату, розмір якої залежить від наявності лічильників.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме вода в Одесі у листопаді та які додаткові платежі передбачені для споживачів.

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Скільки коштує вода в Одесі

Для побутових споживачів, які не належать до суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, встановлені такі тарифи:

централізоване водопостачання — 30,59 грн за кубометр без ПДВ;

централізоване водовідведення — 24,03 грн за кубометр без ПДВ.

Разом вартість двох послуг становить 54,62 грн за кубометр без ПДВ. З урахуванням податку на додану вартість у розмірі 20% сума зростає до 65,54 грн за кубометр.

Ці тарифи почали застосовувати з 15 серпня 2026 року. Тому в листопаді розрахунки за спожиту воду та водовідведення здійснюватимуть за тими самими розцінками.

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Якою буде абонплата за воду

Окрім оплати за фактично спожиті кубометри, одесити щомісяця сплачують абонентську плату. Її розмір залежить, зокрема, від кількості індивідуальних лічильників у помешканні. Для абонентів у будинках без загальнобудинкового вузла комерційного обліку води передбачені такі щомісячні платежі:

без індивідуального лічильника — 32,55 грн;

з одним лічильником — 42,92 грн;

із двома або більше лічильниками — 48,69 грн.

Абонентська плата нараховується окремо від вартості водопостачання та водовідведення. Отже, під час розрахунку загальної суми за місяць споживачам потрібно додати до оплати за використану воду відповідну абонплату.

Тарифи на воду для підприємств

Для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, діють окремі тарифи. Вартість централізованого водопостачання для них становить 17,19 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 10,75 грн за кубометр без ПДВ. Загалом дві послуги коштують 27,94 грн за кубометр без урахування податку на додану вартість.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нового рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.