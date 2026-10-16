Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В ноябре 2026 года одесситы продолжат оплачивать централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифам, вступившим в силу в августе. Общая стоимость обеих услуг для бытовых потребителей составляет более 65 гривен за кубометр. Кроме того, горожанам необходимо учитывать ежемесячную абонентскую плату, размер которой зависит от наличия счетчиков.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить вода в Одессе в ноябре и какие дополнительные платежи предусмотрены для потребителей.

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Сколько стоит вода в Одессе

Для бытовых потребителей, не относящихся к субъектам хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, установлены следующие тарифы:

централизованное водоснабжение — 30,59 грн за кубометр без НДС;

централизованное водоотведение — 24,03 грн за кубометр без НДС.

В сумме стоимость двух услуг составляет 54,62 грн за кубометр без НДС. С учётом налога на добавленную стоимость в размере 20% сумма увеличивается до 65,54 грн за кубометр.

Эти тарифы начали применяться с 15 августа 2026 года. Поэтому в ноябре расчеты за потребленную воду и водоотведение будут производиться по тем же расценкам.

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Какой будет абонентская плата за воду

Помимо оплаты за фактически потребленные кубометры, одесситы ежемесячно уплачивают абонентскую плату. Её размер зависит, в частности, от количества индивидуальных счётчиков в квартире. Для абонентов в домах без общедомового узла коммерческого учета воды предусмотрены следующие ежемесячные платежи:

без индивидуального счетчика — 32,55 грн;

с одним счетчиком — 42,92 грн;

с двумя или более счетчиками — 48,69 грн.

Абонентская плата начисляется отдельно от стоимости водоснабжения и водоотведения. Таким образом, при расчете общей суммы за месяц потребителям необходимо добавить к оплате за использованную воду соответствующую абонентскую плату.

Тарифы на воду для предприятий

Для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, действуют отдельные тарифы. Стоимость централизованного водоснабжения для них составляет 17,19 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 10,75 грн за кубометр без НДС. В целом обе услуги стоят 27,94 грн за кубометр без учета налога на добавленную стоимость.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.