Женщина проверяет газовый счетчик. Фото иллюстративное: УНИАН

В ноябре 2026 года цена на природный газ для большинства одесситов останется неизменной. Несмотря на начало отопительного сезона, повышение тарифа для бытовых потребителей «Нафтогаза» не предусмотрено. В то же время сумма в счетах будет зависеть от количества использованного газа, а за его доставку нужно платить отдельно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НКРЭКП и Кабинет министров Украины.

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Цена газа в Одессе

В ноябре клиенты газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Цена действует по тарифному плану «Фиксированный» и установлена до 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, с наступлением холодов стоимость самого газа для этих потребителей не изменится.

Сумма будет зависеть от фактического потребления. Например, за 10 кубометров придется заплатить 79,60 гривны, за 20 кубометров — 159,20 гривны, а за 30 кубометров — 238,80 гривны. Это только плата за использованный газ, без учета его доставки. Для потребителей других газоснабжающих компаний цена может отличаться в зависимости от условий договора.

Сколько стоит доставка газа

Помимо стоимости самого газа, одесситы оплачивают его распределение. Для потребителей, которых обслуживает АО «Одессагаз», тариф в 2026 году составляет 1,09 гривны за кубометр без НДС, или 1,308 гривны с НДС.

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Однако это не означает, что за каждый использованный в ноябре кубометр нужно дополнительно заплатить 1,308 гривны. Ежемесячную плату за доставку рассчитывают исходя из объема потребления в течение предыдущего газового года. Его делят на 12 месяцев и умножают на установленный тариф.

Например, если за предыдущий газовый год домохозяйство использовало 120 кубометров, ежемесячная плата за доставку составит 13,08 гривны. Она начисляется отдельно от стоимости газа, потребленного в текущем месяце.

Повысят ли тариф зимой

В конце сентября правительство продлило действие специальных обязательств на рынке природного газа до 31 марта 2027 года. Это решение должно обеспечить неизменность цены на газ для населения в течение осенне-зимнего периода.

Новини.LIVE сообщали, что в трех населенных пунктах Одесской области временно приостановят газоснабжение из-за ремонта газовых сетей и замены оборудования. В селе Матышевка газоснабжение прекратят с 10:00 20 октября примерно на двое суток. Ограничения коснутся домов на улицах Дружбы, Садовой и Белинского. В селе Знаменка Березовского района газ отключат 26 октября на улице Защитников Украины. В Подольске газоснабжение приостановят с 09:00 19 октября до 17:00 23 октября.

Также Новини.LIVE сообщали, что одесситы будут продолжать оплачивать централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифам, вступившим в силу в августе. Общая стоимость обеих услуг для бытовых потребителей составляет более 65 гривен за кубометр. Кроме того, горожане должны учитывать ежемесячную абонентскую плату, размер которой зависит от наличия счетчиков.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.