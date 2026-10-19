Люди на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року в Одесі зберігаються чинні тарифи на громадський транспорт, якщо міська влада не ухвалить нових рішень. Поїздка у приватній маршрутці коштує 25 гривень, а в муніципальних трамваях і тролейбусах — 15 гривень. На окремих соціальних автобусних маршрутах пасажири можуть їздити безкоштовно.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме проїзд в Одесі у листопаді та які ціни встановлені на популярних міжміських автобусних маршрутах Одещини.

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Проїзд у трамваях і тролейбусах

У листопаді одна поїздка в муніципальному електротранспорті Одеси коштуватиме 15 гривень. Цей тариф поширюється як на трамваї, так і на тролейбуси. Вартість проїзду становить:

трамвай — 15 гривень;

тролейбус — 15 гривень.

Також у місті курсують соціальні автобуси, які, зокрема, забезпечують альтернативне сполучення для пасажирів. Проїзд у них безкоштовний. Водночас маршрути та графіки руху можуть змінюватися залежно від транспортної ситуації.

Які тарифи діють у маршрутках

У міських маршрутках Одеси одна поїздка коштує 25 гривень. Тариф підвищили 27 червня 2026 року — до цього пасажири платили 20 гривень. Під час обговорення зміни вартості перевізники заявляли, що економічно обґрунтований тариф становить від 32 до 45 гривень за поїздку. Однак профільна комісія міської ради підтримала компромісний варіант — 25 гривень. Якщо нових рішень щодо вартості проїзду не ухвалять, цей тариф діятиме й у листопаді.

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Проїзд з Одеси до області

У 2026 році вартість автобусних перевезень між Одесою та населеними пунктами області зросла. Навесні на внутрішньообласних маршрутах запровадили нові тарифи, а середнє подорожчання становило близько 30%. На популярних напрямках вартість квитків становить:

Одеса — Чорноморськ — 65 гривень;

Чорноморськ — Великодолинське — 30 гривень;

Одеса — Білгород-Дністровський — 200 гривень.

Дорожче обійдуться поїздки до південних населених пунктів області. Зокрема, квиток з Рені до Одеси коштує 780 гривень, а з Рені до Ізмаїла — 200 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нового рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді в Одесі вартість вивезення побутових відходів залежатиме від району міста та типу житла. Для мешканців багатоповерхівок і приватних будинків діють різні розцінки, а єдиного тарифу для всіх одеситів немає. Сума у платіжці також вираховується від кількості людей, які проживають в помешканні.