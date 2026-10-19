Люди на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в Одессе сохранятся действующие тарифы на общественный транспорт, если городские власти не примут новых решений. Поездка в частной маршрутке стоит 25 гривен, а в муниципальных трамваях и троллейбусах — 15 гривен. На отдельных социальных автобусных маршрутах пассажиры могут ездить бесплатно.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить проезд в Одессе в ноябре и какие цены установлены на популярных междугородних автобусных маршрутах Одесской области.

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Проезд в трамваях и троллейбусах

В ноябре одна поездка в муниципальном электротранспорте Одессы будет стоить 15 гривен. Этот тариф распространяется как на трамваи, так и на троллейбусы. Стоимость проезда составляет:

трамвай — 15 гривен;

троллейбус — 15 гривен.

Также в городе курсируют социальные автобусы, которые, в частности, обеспечивают альтернативное сообщение для пассажиров. Проезд в них бесплатный. При этом маршруты и графики движения могут меняться в зависимости от транспортной ситуации.

Какие тарифы действуют в маршрутках

В городских маршрутках Одессы одна поездка стоит 25 гривен. Тариф повысили 27 июня 2026 года — до этого пассажиры платили 20 гривен. Во время обсуждения изменения стоимости перевозчики заявляли, что экономически обоснованный тариф составляет от 32 до 45 гривен за поездку. Однако профильная комиссия городского совета поддержала компромиссный вариант — 25 гривен. Если новые решения о стоимости проезда не будут приняты, этот тариф будет действовать и в ноябре.

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Проезд из Одессы в область

В 2026 году стоимость автобусных перевозок между Одессой и населёнными пунктами области выросла. Весной на внутриобластных маршрутах ввели новые тарифы, а среднее подорожание составило около 30%. На популярных направлениях стоимость билетов составляет:

Одесса — Черноморск — 65 гривен;

Черноморск — Великодолинское — 30 гривен;

Одесса — Белгород-Днестровский — 200 гривен.

Дороже обойдутся поездки в южные населенные пункты области. В частности, билет из Рени в Одессу стоит 780 гривен, а из Рени в Измаил — 200 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре в Одессе стоимость вывоза бытовых отходов будет зависеть от района города и типа жилья. Для жителей многоэтажек и частных домов действуют разные расценки, а единого тарифа для всех одесситов нет. Сумма в счете также рассчитывается исходя из количества людей, проживающих в квартире.