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Головна Одеса Вивезення сміття в Одесі у листопаді: скільки платитимуть містяни

Вивезення сміття в Одесі у листопаді: скільки платитимуть містяни

Ua ru
18 жовтня 2026 17:36
Вивезення сміття в Одесі: ціни по районах у листопаді 2026 Фото: Новини.LIVE
Сміттєві баки в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

У листопаді в Одесі вартість вивезення побутових відходів залежатиме від району міста та типу житла. Для мешканців багатоповерхівок і приватних будинків діють різні розцінки, а єдиного тарифу для всіх одеситів немає. Сума у платіжці також вираховується від кількості людей, які проживають в помешканні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на оприлюднені тарифи компаній, які вивозять побутові відходи в Одесі.

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Вартість вивезення сміття

За останніми оприлюдненими тарифами, мешканці багатоквартирних будинків платять від 33,99 до 35,49 гривні на людину щомісяця. Вартість залежить від підприємства, яке обслуговує конкретний район міста.

Тарифи для мешканців багатоповерхівок:

  • Пересипський район, "Еко-Ренесанс" — 35,49 грн;
  • Приморський район, "ТВ-Серрус" — 34,80 грн;
  • Хаджибейський район, "Одескомунтранс" — 34,13 грн;
  • Київський район, "Кліар-Сіті" — 33,99 грн.

Отже, родина з трьох людей, якій нараховують плату за всіх трьох, щомісяця витрачатиме на вивезення сміття від 101,97 до 106,47 гривні. Найвища вартість послуги діє в Пересипському районі, а найнижча — у Київському.

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Тарифи для приватних будинків

Для мешканців приватного сектору вивезення побутових відходів коштує дорожче. За чинними оприлюдненими розцінками, щомісячна плата становить від 58,68 до 61,26 гривні на людину.

Залежно від району встановлені такі суми:

  • Пересипський район, "Еко-Ренесанс" — 61,26 грн;
  • Приморський район, "ТВ-Серрус" — 60,07 грн;
  • Хаджибейський район, "Одескомунтранс" — 58,89 грн;
  • Київський район, "Кліар-Сіті" — 58,68 грн.

Таким чином, для родини з трьох людей, якій нараховують плату за всіх трьох, послуга обійдеться у 176,04–183,78 гривні на місяць. Різниця між тарифами для квартир і приватних будинків пов'язана з різними нормами накопичення відходів та умовами їх збирання.

Новини.LIVE повідомляли, що одесити продовжать оплачувати централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, які почали діяти в серпні. Загальна вартість обох послуг для побутових споживачів становить понад 65 гривень за кубометр. Крім цього, містяни мають враховувати щомісячну абонентську плату, розмір якої залежить від наявності лічильників.

Також Новини.LIVE розповідали, що у листопаді клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" в Одесі платитимуть 7,96 гривні за кубометр газу. Ціна діє за тарифним планом "Фіксований" і встановлена до 30 квітня 2027 року включно. 

Крім того, Новини.LIVE писали, що одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нове рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.

тарифи комунальні послуги сміття Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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