Мусорные баки в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

В ноябре в Одессе стоимость вывоза бытовых отходов будет зависеть от района города и типа жилья. Для жителей многоэтажек и частных домов действуют разные расценки, а единого тарифа для всех одесситов нет. Сумма в платежке также рассчитывается исходя из количества человек, проживающих в квартире.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обнародованные тарифы компаний, занимающихся вывозом бытовых отходов в Одессе.

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Стоимость вывоза мусора

Согласно последним обнародованным тарифам, жители многоквартирных домов платят от 33,99 до 35,49 гривны на человека ежемесячно. Стоимость зависит от предприятия, обслуживающего конкретный район города.

Тарифы для жителей многоэтажек:

Пересыпский район, "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн;

Приморский район, "ТВ-Серрус" — 34,80 грн;

Хаджибейский район, "Одескомтранс" — 34,13 грн;

Киевский район, "Клиар-Сити" — 33,99 грн.

Таким образом, семья из трех человек, которой начисляют плату за всех троих, ежемесячно будет тратить на вывоз мусора от 101,97 до 106,47 гривны. Самая высокая стоимость услуги действует в Пересипском районе, а самая низкая — в Киевском.

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Тарифы для частных домов

Для жителей частного сектора вывоз бытовых отходов обходится дороже. Согласно действующим опубликованным расценкам, ежемесячная плата составляет от 58,68 до 61,26 гривны на человека.

В зависимости от района установлены следующие суммы:

Пересипский район, "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн;

Приморский район, "ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

Хаджибейский район, "Одескомтранс" — 58,89 грн;

Киевский район, "Клиар-Сити" — 58,68 грн.

Таким образом, для семьи из трех человек, которой начисляют плату за всех троих, услуга обойдется в 176,04–183,78 гривны в месяц. Разница между тарифами для квартир и частных домов связана с разными нормами образования отходов и условиями их сбора.

Новини.LIVE сообщали, что одесситы продолжат оплачивать централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифам, вступившим в силу в августе. Общая стоимость обеих услуг для бытовых потребителей составляет более 65 гривен за кубометр. Кроме того, горожане должны учитывать ежемесячную абонентскую плату, размер которой зависит от наличия счетчиков.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ноябре клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в Одессе будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Цена действует по тарифному плану "Фиксированный" и установлена до 30 апреля 2027 года включительно.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.