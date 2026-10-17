Зруйнований будинок в історичному центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

В Одесі не проводять заплановані на 2026 рік реставрації історичних будівель через юридичні перешкоди. Під час засідання депутатської комісії з'ясувалося, що представник профільного управління не зміг пояснити, які роботи виконали за попередньою програмою збереження культурної спадщини, та назвати суму коштів, передбачену на нинішню.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на засідання профільної комісії Одеської міської ради.

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Чому зупинили реставрації

За інформацією, озвученою на засіданні комісії, ремонтно-реставраційні роботи, передбачені міською програмою збереження культурної спадщини на 2026 рік, так і не проводять. Причиною стали законодавчі труднощі з організацією відновлення історичних житлових будинків.

Представник управління охорони культурної спадщини Федір Стоянов пояснив, що міські структури можуть безпосередньо замовляти реставрацію комунальних об'єктів. Натомість для житлових будинків, які перебувають у власності співвласників, необхідно укладати договори доручення. Це створило труднощі з фінансуванням робіт.

Про проблему відомо вже кілька місяців, однак необхідних змін до програми за цей час не внесли. Через це заплановані реставрації залишилися невиконаними. Під час обговорення депутати також поцікавилися, скільки коштів передбачено на реалізацію програми у 2026 році. Проте Федір Стоянов не зміг назвати відповідну суму.

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Які пам'ятки чекають відновлення

Проблеми з реставрацією особливо помітні на прикладі історичних будівель, пошкоджених російськими ударами. Деякі з них потребують складних і дорогих робіт, які неможливо замінити звичайним ремонтом. Зокрема, серйозних руйнувань зазнала будівля юридичного ліцею на розі Європейської та Базарної вулиць. Після прямого влучання російського дрона там були пошкоджені конструкції та історично цінні інтер'єри.

На об'єкті вже провели технічне обстеження та частину робіт для захисту будівлі від вологи. Однак повноцінне відновлення потребує додаткового фінансування на розробку проєкту та реставрацію. Відповідне питання планують винести на розгляд міської ради. Ще одна історична будівля, яка досі чекає на відновлення, розташована на Преображенській, 4. Вона постраждала від прямого влучання російської ракети в липні 2023 року.

Будинок перебуває у приватній власності. За інформацією профільного управління, новий власник наразі займається підготовкою проєктної документації. Роботи тривають і на інших пошкоджених об'єктах. Зокрема, за підтримки ЮНЕСКО частину заходів провели у школі Столярського, а біля Будинку учених відновлюють підпірну стіну.

Масштаби руйнувань в Одесі

За даними ЮНЕСКО станом на 29 вересня 2026 року, в Одеській області підтверджено пошкодження 65 об'єктів культурної спадщини внаслідок війни. Значна частина з них розташована безпосередньо в Одесі. Серед постраждалих пам'яток — Спасо-Преображенський собор, Будинок учених, Одеський національний художній музей, Археологічний та Літературний музеї, а також низка історичних особняків і житлових будинків.

Історичний центр Одеси внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у січні 2023 року. Одночасно його включили до переліку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Відновлення таких будівель потребує не лише коштів, а й спеціальних проєктів та погоджень. За словами чиновників, лише підготовка документації для складних реставрацій може тривати близько року.

Штрафи за занедбані будівлі

Окремою проблемою залишається стан історичних будівель, власники яких не забезпечують належного утримання пам'яток. За порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини в Одесі винесли три постанови про фінансові санкції щодо юридичних осіб.

Один із порушників добровільно сплатив 51 тисячу гривень. Ще два штрафи — по 170 тисяч гривень кожен — залишаються несплаченими, а справи щодо них розглядають у судах. Перший випадок стосується історичного особняка на Преображенській, 3. Його власником на засіданні назвали Інститут морської біології. Другий об'єкт розташований на Пастера, 25. Загальна сума двох несплачених штрафів становить 340 тисяч гривень.

Що вирішила комісія

Після обговорення депутати вирішили повернутися до питання виконання програм збереження культурної спадщини на наступному засіданні. Посадовці мають підготувати інформацію про роботи, виконані за попередньою програмою, пояснити причини невиконання інших заходів та уточнити фінансування чинної програми.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі спростили процедуру отримання компенсацій для мешканців пошкоджених будинків-пам'яток. Через складні бюрократичні процедури власники такого житла не могли отримати виплати з 2023 року. За даними міської влади, за час повномасштабної війни в Одесі пошкоджено 245 об'єктів культурної спадщини, з яких 127 — житлові будинки.

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