Разрушенный дом в историческом центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Одессе не проводятся запланированные на 2026 год реставрационные работы исторических зданий из-за юридических препятствий. В ходе заседания депутатской комиссии выяснилось, что представитель профильного управления не смог объяснить, какие работы были выполнены в рамках предыдущей программы сохранения культурного наследия, и назвать сумму средств, предусмотренную на текущую программу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание профильной комиссии Одесского городского совета.

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Почему остановили реставрацию

По информации, озвученной на заседании комиссии, ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные городской программой сохранения культурного наследия на 2026 год, так и не проводятся. Причиной стали законодательные сложности с организацией восстановления исторических жилых домов.

Представитель управления охраны культурного наследия Федор Стоянов пояснил, что городские структуры могут напрямую заказывать реставрацию коммунальных объектов. В то же время для жилых домов, находящихся в собственности совладельцев, необходимо заключать договоры поручения. Это создало трудности с финансированием работ.

О проблеме известно уже несколько месяцев, однако необходимые изменения в программу за это время не внесли. Из-за этого запланированные реставрации остались невыполненными. В ходе обсуждения депутаты также поинтересовались, сколько средств предусмотрено на реализацию программы в 2026 году. Однако Федор Стоянов не смог назвать соответствующую сумму.

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Не получили депутаты и конкретных ответов относительно предыдущей программы сохранения культурного наследия, которая действовала до конца 2024 года. Хотя отчет о её выполнении городской совет утвердил ещё в первом полугодии 2025 года, чиновник не смог объяснить, какие именно работы удалось завершить. Известно, что часть предусмотренных мероприятий осталась невыполненной.

Какие памятники ждут реставрации

Проблемы с реставрацией особенно заметны на примере исторических зданий, поврежденных российскими ударами. Некоторые из них требуют сложных и дорогостоящих работ, которые невозможно заменить обычным ремонтом. В частности, серьезных разрушений подверглось здание юридического лицея на углу Европейской и Базарной улиц. После прямого попадания российского дрона там были повреждены конструкции и исторически ценные интерьеры.

На объекте уже провели техническое обследование и часть работ по защите здания от влаги. Однако полноценное восстановление требует дополнительного финансирования на разработку проекта и реставрацию. Соответствующий вопрос планируют вынести на рассмотрение городского совета. Еще одно историческое здание, которое до сих пор ожидает восстановления, расположено на Преображенской, 4. Оно пострадало от прямого попадания российской ракеты в июле 2023 года.

Здание находится в частной собственности. По информации профильного управления, новый владелец в настоящее время занимается подготовкой проектной документации. Работы продолжаются и на других поврежденных объектах. В частности, при поддержке ЮНЕСКО часть мероприятий провели в школе Столярского, а возле Дома ученых восстанавливают подпорную стену.

Масштабы разрушений в Одессе

По данным ЮНЕСКО по состоянию на 29 сентября 2026 года, в Одесской области подтверждены повреждения 65 объектов культурного наследия в результате войны. Значительная часть из них расположена непосредственно в Одессе. Среди пострадавших памятников — Спасо-Преображенский собор, Дом учёных, Одесский национальный художественный музей, Археологический и Литературный музеи, а также ряд исторических особняков и жилых домов.

Исторический центр Одессы был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в январе 2023 года. Одновременно его включили в перечень объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Восстановление таких зданий требует не только средств, но и специальных проектов и согласований. По словам чиновников, только подготовка документации для сложных реставраций может длиться около года.

Штрафы за запущенные здания

Отдельной проблемой остается состояние исторических зданий, владельцы которых не обеспечивают надлежащее содержание памятников. За нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия в Одессе вынесли три постановления о финансовых санкциях в отношении юридических лиц.

Один из нарушителей добровольно уплатил 51 тысячу гривен. Еще два штрафа — по 170 тысяч гривен каждый — остаются неуплаченными, а дела по ним рассматриваются в судах. Первый случай касается исторического особняка на Преображенской, 3. Его владельцем на заседании назвали Институт морской биологии. Второй объект расположен на улице Пастера, 25. Общая сумма двух неуплаченных штрафов составляет 340 тысяч гривен.

Что решила комиссия

После обсуждения депутаты решили вернуться к вопросу выполнения программ по сохранению культурного наследия на следующем заседании. Чиновники должны подготовить информацию о работах, выполненных в рамках предыдущей программы, объяснить причины невыполнения других мероприятий и уточнить финансирование действующей программы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе упростили процедуру получения компенсаций для жителей поврежденных домов-памятников. Из-за сложных бюрократических процедур владельцы такого жилья не могли получить выплаты с 2023 года. По данным городских властей, за время полномасштабной войны в Одессе повреждено 245 объектов культурного наследия, из которых 127 — жилые дома.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе сняли защитные мешки с памятника Дюку де Ришелье. После демонтажа конструкции на бронзовой поверхности монумента обнаружили тёмные пятна, налёт и отдельные следы коррозии. Специалисты должны были провести детальное обследование, чтобы определить дальнейшие меры по защите памятника.