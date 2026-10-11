За знищений Fozzy в Одесі суд стягнув із РФ майже 292 млн грн

Знищений російською ракетою гіпермаркет в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Господарський суд Одеської області зобов'язав Росію відшкодувати майже 292 мільйони гривень за знищений гіпермаркет Fozzy. Будівля вигоріла під час масованого удару по Одесі в серпні 2023 року. Власник торговельного комплексу довів у суді розмір збитків, завданих окупантами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення Господарського суду Одеської області від 7 жовтня 2026 року у справі № 910/7825/26.

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Компенсація за знищений Fozzy

За матеріалами суду, компанія "Експансія Рітейл", якій належав торговельний комплекс Fozzy на вулиці Середній, 83-А, вимагала від Російської Федерації компенсацію за повністю знищену нерухомість. Позов подали проти РФ в особі її Міністерства юстиції. Власник оцінив збитки у 291 593 691 гривню, або понад 8 мільйонів доларів. Для підтвердження цієї суми компанія надала незалежну оцінку, технічний звіт про стан будівель, документи про пожежу та відомості з державного реєстру пошкодженого майна.

Експерти встановили, що торговельний комплекс площею понад 11 тисяч квадратних метрів непридатний для експлуатації та підлягає демонтажу. Вартість його повного відновлення окремо оцінили приблизно у 292,2 мільйона гривень. Суд дослідив надані документи та задовольнив позов у повному обсязі. З Росії постановили стягнути майже 292 мільйони гривень на користь власника гіпермаркету. Додатково РФ має сплатити до державного бюджету України 931 840 гривень судового збору.

Як знищили гіпермаркет

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 14 серпня 2023 року росіяни завдали масованого удару по Одесі. Під час атаки застосовували крилаті ракети "Калібр" та безпілотники. Ракети влучили в будівлі Fozzy, після чого близько 02:20 спалахнула масштабна пожежа.

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Вогонь охопив приблизно 10 тисяч квадратних метрів. Торговельний комплекс фактично вигорів, а його експлуатацію припинили того ж дня. За результатами обстеження будівлям визначили найвищу категорію пошкоджень — від 81 до 100 відсотків. Обставини обстрілу внесли до кримінального провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Тієї ночі росіяни випустили по Одещині 15 ударних дронів Shahed та вісім ракет "Калібр". У місті спалахнули пожежі, постраждали житлові будинки, гуртожиток, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Троє людей дістали поранення, двох госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що 10 жовтня росіяни завдали удару по технологічному комплексу одеського інтернет-провайдера TENET. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання для енергозабезпечення та охолодження серверів. Компанія попередила про можливі перебої з інтернетом. Наступного дня оператор повідомив, що мережа загалом працює стабільно, проте в окремих районах можливі тимчасові відключення через аварійно-відновлювальні роботи.