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В Fozzy Group розказали, чи працюватимуть в Одесі їхні магазини після руйнування гіпермаркету

14 серпня 2023 15:38
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
В Fozzy Group розказали, чи працюватимуть в Одесі їхні магазини після руйнування гіпермаркету
Знищений гіпермаркет в Одесі. Фото: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

В торгово-промисловій групі Fozzy Group озвучили плани щодо подальшої роботи в Одесі її магазинів після руйнування там гіпермаркету FOZZY Cash&Carry в ніч проти 14 серпня внаслідок ракетного удару російських військ.

Про плани групи Новини.LIVE розказав керівник пресслужби Fozzy Group Іван Пальчевський.

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За його словами, в Одесі продовжують працювати 28 продуктових супермаркетів мережі "Сільпо" та 8 продуктових маркетів мережі "THRASH!ТРАШ!".

Що буде з FOZZY Cash&Carry

Що стосується подальшої долі зруйнованого гіпермаркету — вона наразі не визначена.

"Гіпермаркет Fozzy Cash&Carry повністю згорів: будівля, обладнання, товар. Ми ще маємо точно оцінити завдану шкоду. Але йдеться про сотні мільйонів гривень. Це величезні втрати. Тому про плани щодо майбутнього поки що зарано говорити", — відповів очільник пресслужби на питання щодо перспектив відновлення зруйнованого гіпермаркету.

Це був єдиний гіпермаркет Fozzy Group в Одесі. Наразі в Україні залишаються працювати 8 гіпермаркетів мережі.

На жаль, нагадав співрозмовник Новини.LIVE, це не перший випадок руйнування магазинів торгово-промислової групи Fozzy внаслідок військової агресії РФ. В червні минулого року російською ракетою був зруйнований супермаркет "Сільпо" в Кременчуці.

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Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 серпня російські терористи тричі атакували Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Атака призвела до значних руйнувань в місті. Зафіксовано пошкодження 203 будинків. Постраждало вісім закладів освіти. Шість із них розташовані в Приморському районі — це центр міста, та один — в Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти, дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток.

Через дії окупантів, зокрема, було зруйновано гіпермаркет Fozzy. Постраждало троє співробітників магазину. Наразі їхній стан стабільний.

В Fozzy Group заявили, що її продуктові гіпермаркети в Одесі не працюватимуть.
 

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