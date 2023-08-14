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В Fozzy Group рассказали, будут ли работать в Одессе их магазины после разрушения гипермаркета

14 августа 2023 15:38
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
В Fozzy Group рассказали, будут ли работать в Одессе их магазины после разрушения гипермаркета
Уничтоженный гипермаркет в Одессе. Фото: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

В торгово-промышленной группе Fozzy Group озвучили планы дальнейшей работы в Одессе ее магазинов после разрушения там гипермаркета FOZZY Cash&Carry в ночь на 14 августа в результате ракетного удара российских войск.

О планах группы Новини.LIVE рассказал руководитель пресс-службы Fozzy Group Иван Пальчевский.

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По его словам, в Одессе продолжают работать 28 продуктовых супермаркетов сети "Сільпо" и 8 продуктовых маркетов сети "THRASH! Траш!".

Что будет с FOZZY Cash&Carry

Что касается дальнейшей судьбы разрушенного гипермаркета, она пока не определена.

"Гипермаркет Fozzy Cash&Carry полностью сгорел: здание, оборудование, товар. Мы еще должны точно оценить нанесенный ущерб. Но речь идет о сотнях миллионов гривень. Это огромные потери. Поэтому о планах на будущее пока рано говорить", ответил глава пресс-службы на вопрос относительно перспектив восстановления разрушенного гипермаркета.

Это был единственный гипермаркет Fozzy Group в Одессе. В Украине остаются работать 8 гипермаркетов сети.

К сожалению, напомнил собеседник Новини.LIVE, это не первый случай разрушения магазинов торгово-промышленной группы Fozzy в результате военной агрессии РФ. В июне прошлого года российской ракетой был разрушен супермаркет "Сильпо" в Кременчуге.

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Напомним, в ночь с 13 на 14 августа российские террористы трижды атаковали Одесскую область, в результате чего произошли пожары и есть пострадавшие. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

Атака привела к значительным разрушениям в городе. Зафиксировано повреждение 203 домов. Пострадали восемь учебных заведений. Шесть из них расположены в Приморском районе — это центр города, и один — в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования, детские сады, центры развития, общежитие.

Из-за действий оккупантов, в частности, был разрушен гипермаркет Fozzy. Пострадали три сотрудника магазина. Пока их состояние стабильное.

В Fozzy Group заявили, что ее продуктовые гипермаркеты в Одессе не будут работать.

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