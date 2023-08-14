"FOZZY в Одесі працювати не буде": в гіпермаркеті прокоментували нічну атаку

Знищений гіпермаркет в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки по Одесі приміщення гіпермаркету вщент зруйновано. Крім того, постраждало троє співробітників, наразі їх стан стабільний.

Про це повідомили на сторінці в facebook FOZZY Cash&Carry.

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"Одеса сьогодні — місце нашого болю. Місце спалених цілей наших 270 співробітників, які продовжували ходити на роботу, щоб годувати свої родини та жити звичне життя навіть в умовах війни. Місце, де колись був гарний оновлений FOZZY, двері якого відтепер зачинено. Ми з жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі працювати не буде", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в супермаркеті додали, що вірять в відновлення кожного знищеного квадратного метра. Втім, поки що, FOZZY в Одесі тимчасово припиняє роботу.

Допис FOZZY Cash&Carry. Фото: скриншот

Атака по Одесі 14 серпня

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 серпня російські терористи нещадно обстрілювали Одесу. Так, через дії окупантів сильно пошкоджений супермаркет Fozzy. Що залишилося від супермаркету дивіться в матеріалі.

Зазначимо, сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Атака призвела до значних руйнувань по місту. Зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також постраждало 8 закладів освіти, 6 з них знаходяться в Приморському районі — це центр міста. Та один в Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти наші дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток в якому була пожежа.