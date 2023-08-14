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"FOZZY в Одессе работать не будет": в гипермаркете прокомментировали ночную атаку

14 августа 2023 13:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"FOZZY в Одессе работать не будет": в гипермаркете прокомментировали ночную атаку
Уничтоженный гипермаркет в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате ночной атаки по Одессе помещение гипермаркета полностью разрушено. Кроме того, пострадали три сотрудника, сейчас их состояние стабильное.

Об этом сообщили на странице в facebook FOZZY Cash&Carry.

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"Одесса сегодня — место нашей боли. Место сожженных целей наших 270 сотрудников, которые продолжали ходить на работу, чтобы кормить свои семьи и жить привычную жизнь даже в условиях войны. Место, где когда-то был хороший обновленный FOZZY, дверь которого отныне закрыта. Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе работать не будет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в супермаркете добавили, что верят в восстановление каждого уничтоженного квадратного метра. Впрочем, пока FOZZY в Одессе временно прекращает работу.

Сообщение FOZZY Cash&Carry. Фото: скриншот
Сообщение FOZZY Cash&Carry. Фото: скриншот

Атака по Одессе 14 августа

Напомним, в ночь с 13 на 14 августа российские террористы беспощадно обстреливали Одессу. Так, из-за действий оккупантов сильно поврежден супермаркет Fozzy. Оставшееся от супермаркета смотрите в материале.

Отметим, сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

Атака привела к значительным разрушениям по городу. Зафиксировано повреждение 203 домов. Также пострадали 8 учебных заведений, 6 из них находятся в Приморском районе — это центр города. И один в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования наши детские сады, центры развития, общежитие в котором пожар.

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