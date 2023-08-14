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Труханов розповів, скільки будинків та шкіл пошкоджено внаслідок обстрілу Одеси

14 серпня 2023 11:22
оновлено: 11:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Труханов розповів, скільки будинків та шкіл пошкоджено внаслідок обстрілу Одеси
В шкільному класі впала стеля. Фото: Олена Буйневич
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 14 серпня, окупанти запустили по Одесі 15 БпЛА та 8 ракет типу "Калібр". Атака призвела до значних руйнувань по місту. 

Міський голова Геннадій Труханов прокоментував нічний обстріл Одеси.

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"Внаслідок ракетної атаки по Одесі постраждало 7 закладів освіти, 6 з них знаходяться в Приморському районі — це центр міста. Та один в Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти наші дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток в якому була пожежа", — сказав Геннадій Труханов. 

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Мер міста додав, що від вибухової хвилі постраждало 113 будинків. По місту розгорнуті муніципальні штаби, де надають допомогу людям. Мешканцям допомагають оформити заяви про пошкодження їх житла. Протягом тижня, двох тижнів їм мають виділити допомогу із міського бюджету. 

"На щастя, на цей час в нас немає загиблих. Люди які звернулись за допомогою, більшість з них відмовилися від госпіталізації", — додав Труханов. 

Оновлено 11:50. Зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи №10.

Більше про атаку по Одесі

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 серпня російські терористи нещадно обстрілювали Одесу. Так, через дії окупантів сильно пошкоджений супермаркет Fozzy. Що залишилося від супермаркету дивіться в матеріалі. 

Зазначимо, сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

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