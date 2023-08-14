Труханов рассказал, сколько домов и школ повреждено в результате обстрела Одессы
В ночь на 14 августа оккупанты запустили по Одессе 15 БпЛА и 8 ракет типа "Калибр". Атака привела к значительным разрушениям по городу.
Мэр Геннадий Труханов прокомментировал ночной обстрел Одессы.
Оккупанты разрушили в Одессе школы и детсады
"В результате ракетной атаки по Одессе пострадали 7 учебных заведений, 6 из них находятся в Приморском районе — это центр города. Но один в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования наши детские сады, центры развития, общежитие в котором был пожар", — сказал Геннадий Труханов.
Мэр города добавил, что от взрывной волны пострадали 113 домов. По городу развернуты муниципальные штабы, где оказывают помощь людям. Жителям помогают оформить заявления о повреждении жилья. В течение недели, две недели им должны выделить помощь из городского бюджета.
"К счастью, в настоящее время у нас нет погибших. Люди, которые обратились за помощью, большинство из них отказались от госпитализации", — добавил Труханов.
Больше об атаке по Одессе
Напомним, в ночь с 13 на 14 августа российские террористы беспощадно обстреливали Одессу. Так, из-за действий оккупантов сильно поврежден супермаркет Fozzy. Оставшееся от супермаркета смотрите в материале.
Отметим, сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".