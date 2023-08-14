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В Одесі пошкоджено понад 200 будинків: як подати заявку на компенсацію

14 серпня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі пошкоджено понад 200 будинків: як подати заявку на компенсацію
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З 1 серпня розпочався другий етап реалізації державної програми, що надає підтримку українцям, чиє майно постраждало від воєнної агресії з боку Російської Федерації. Тепер громадяни мають можливість подати заяву на отримання компенсації та отримати житловий сертифікат для придбання нового житла.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Пошкоджене житло: як подати заявку на компенсацію 

  1. Необхідно надіслати інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене нерухоме майно (якщо цього ще не було зроблено). 
  2.  Далі слід подати заяву на отримання компенсації, скориставшись функцією єВідновлення, доступною у застосунку Дія.

Хто має право подати заяву

Заяву можуть подати лише одноосібні власники житла, яке: 

  • зруйноване від воєнних дій після 24 лютого; 
  •  не може бути відновлено; 
  • розташоване на неконтрольованій території та поза зоною активних бойових дій; 
  • має право власності, внесене до Державного реєстру речових прав.

Також власник житла не має мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.

Додаткова інформація про компенсацію

Для отримання додаткової інформації можна завітати на вебсайт програми єВідновлення та перейти до розділу "Зруйноване житло" за посиланням. Також доступна спеціальна гаряча лінія 1545 (натисніть 2), або скористайтеся чат-ботами Урядового контактного центру: 

Якщо у вас виникнуть питання, ви також можете звернутися до команди підтримки Дія, відправивши повідомлення на сторінках Дія в Facebook, Telegram або Viber.

Нагадаємо, атака призвела до значних руйнувань по місту. Зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також постраждало 8 закладів освіти, 6 з них знаходяться в Приморському районі — це центр міста. Та один в Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти наші дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток в якому була пожежа.

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