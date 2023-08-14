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В Одессе повреждено более 200 домов: как подать заявку на компенсацию

14 августа 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе повреждено более 200 домов: как подать заявку на компенсацию
Поврежден дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С 1 августа начался второй этап реализации государственной программы, оказывающей поддержку украинцам, чье имущество пострадало от военной агрессии со стороны Российской Федерации. Теперь граждане могут подать заявление на получение компенсации и получить жилищный сертификат для приобретения нового жилья.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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  1. Необходимо отправить информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном недвижимом имуществе (если это еще не было сделано).
  2. Далее следует подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись функцией "єВідновлення", доступной в приложении Действие.

Кто имеет право подать заявление

Заявление могут подать только единоличные владельцы жилья, которое:

  • разрушен от военных действий после 24 февраля;
  • не может быть восстановлен;
  • расположен на неконтролируемой территории и вне зоны активных боевых действий;
  • имеет право собственности, внесенное в Государственный реестр прав.

Также владелец жилья не должен иметь судимость за преступления против основ национальной безопасности.

Дополнительная информация о компенсации

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте программы "єВідновлення" и перейти в раздел "Разрушенное жилье" по ссылке. Также доступна специальная горячая линия 1545 (нажмите 2), или воспользуйтесь чат-ботами Правительственного контактного центра:

  • Telegram;
  • Facebook;
  • Правительственный контакт центр в Viber.

Если у вас возникнут вопросы, вы также можете обратиться в команду поддержки Действие, отправив сообщения на страницах Действие в Facebook, Telegram или Viber.

Напомним, атака привела к значительным разрушениям по городу. Зафиксировано повреждение 203 домов. Также пострадали 8 учебных заведений, 6 из них находятся в Приморском районе — это центр города. И один в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования наши детские сады, центры развития, общежитие в котором пожар.

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