В Одессе повреждено более 200 домов: как подать заявку на компенсацию
С 1 августа начался второй этап реализации государственной программы, оказывающей поддержку украинцам, чье имущество пострадало от военной агрессии со стороны Российской Федерации. Теперь граждане могут подать заявление на получение компенсации и получить жилищный сертификат для приобретения нового жилья.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Поврежденное жилье: как подать заявку на компенсацию
- Необходимо отправить информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном недвижимом имуществе (если это еще не было сделано).
- Далее следует подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись функцией "єВідновлення", доступной в приложении Действие.
Кто имеет право подать заявление
Заявление могут подать только единоличные владельцы жилья, которое:
- разрушен от военных действий после 24 февраля;
- не может быть восстановлен;
- расположен на неконтролируемой территории и вне зоны активных боевых действий;
- имеет право собственности, внесенное в Государственный реестр прав.
Также владелец жилья не должен иметь судимость за преступления против основ национальной безопасности.
Дополнительная информация о компенсации
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте программы "єВідновлення" и перейти в раздел "Разрушенное жилье" по ссылке. Также доступна специальная горячая линия 1545 (нажмите 2), или воспользуйтесь чат-ботами Правительственного контактного центра:
Если у вас возникнут вопросы, вы также можете обратиться в команду поддержки Действие, отправив сообщения на страницах Действие в Facebook, Telegram или Viber.
Напомним, атака привела к значительным разрушениям по городу. Зафиксировано повреждение 203 домов. Также пострадали 8 учебных заведений, 6 из них находятся в Приморском районе — это центр города. И один в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования наши детские сады, центры развития, общежитие в котором пожар.